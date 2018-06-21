Репер Тимати и певец Егор Крид заинтересовали полицейских
ночной выходкой в центре Москвы. Артисты нарушили сразу несколько законов.
Репер Тимати и певец Егор Крид заинтересовали полицейских
ночной выходкой в центре Москвы. Артисты нарушили сразу несколько законов.
В ночь с 20 на 21 июня 2018 на улице Большая Дмитровка
появился белый внедорожник оборудованный звукоусиливающий и
звуковоспроизводящей аппаратурой. Из автомобиля появились Крид и Тимати.
Артисты забрались на крышу авто и исполнили несколько сдобренных
ненормативной лексикой песен. Музыка была слышна в радиусе несколько сотен
метров.
На импровизированный концерт потянулись зеваки. На проезжей
части собралось нескольких тысяч граждан – москвичей и туристов, включая тех,
кто прибыл в столицу в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018. В результате
движение по улице Большая Дмитровка было полностью парализовано.
Член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александр Хаминский обратился к главе столичногоГИБДД
и начальнику ОМВД Тверской с просьбой
разобраться в ситуации. Эксперт отметил, что в, казалось бы, безобидной выходке
знаменитостей можно разглядеть несколько административных правонарушений.
"Очевидно, что речь идет о банальном самопиаре со стороны
Тимати. Неадекватная реакция последовала после того, как в 2018 году он
"пролетел" на недавно состоявшихся церемониях награждения ежегодной
национальной премией в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ" – отметил
общественный деятель в беседе с Dni.Ru.
"Ранее он уже был замечен в публичных высказываниях
недовольства организаторами музыкальных премий. А теперь – устроил выступление
на крыше автомобиля в центре Москвы, чтобы продемонстрировать, что несмотря на
отсутствие наград в этом году, он по-прежнему интересен публике, и запостил на
своей официальной странице в Instagram ролик выступления на крыше автомобиля",
– заявил эксперт.
Хаминский добавил, что в скором времени по факту нарушения
общественного порядка звездами будет проведена проверка. В любом случае,
административные штрафы на общую сумму максимум 26 тысяч рублей, как и
обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до
пятнадцати суток, конечно, ни Тимати, ни Крида, никого-либо еще из их окружения не расстроят.