Репер Тимати и певец Егор Крид заинтересовали полицейских ночной выходкой в центре Москвы. Артисты нарушили сразу несколько законов.

Репер Тимати и певец Егор Крид заинтересовали полицейскихночной выходкой в центре Москвы. Артисты нарушили сразу несколько законов.В ночь с 20 на 21 июня 2018 на улице Большая Дмитровкапоявился белый внедорожник оборудованный звукоусиливающий извуковоспроизводящей аппаратурой. Из автомобиля появились Крид и Тимати.Артисты забрались на крышу авто и исполнили несколько сдобренныхненормативной лексикой песен. Музыка была слышна в радиусе несколько сотенметров.На импровизированный концерт потянулись зеваки. На проезжейчасти собралось нескольких тысяч граждан – москвичей и туристов, включая тех,кто прибыл в столицу в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018. В результатедвижение по улице Большая Дмитровка было полностью парализовано.Член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александр Хаминский обратился к главе столичногоГИБДДи начальнику ОМВД Тверской с просьбойразобраться в ситуации. Эксперт отметил, что в, казалось бы, безобидной выходкезнаменитостей можно разглядеть несколько административных правонарушений."Очевидно, что речь идет о банальном самопиаре со стороныТимати. Неадекватная реакция последовала после того, как в 2018 году он"пролетел" на недавно состоявшихся церемониях награждения ежегоднойнациональной премией в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ" – отметилобщественный деятель в беседе с Dni.Ru."Ранее он уже был замечен в публичных высказыванияхнедовольства организаторами музыкальных премий. А теперь – устроил выступлениена крыше автомобиля в центре Москвы, чтобы продемонстрировать, что несмотря наотсутствие наград в этом году, он по-прежнему интересен публике, и запостил насвоей официальной странице в Instagram ролик выступления на крыше автомобиля",– заявил эксперт.Хаминский добавил, что в скором времени по факту нарушенияобщественного порядка звездами будет проведена проверка. В любом случае,административные штрафы на общую сумму максимум 26 тысяч рублей, как иобязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок допятнадцати суток, конечно, ни Тимати, ни Крида, никого-либо еще из их окружения не расстроят.