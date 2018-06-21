Румынское посольство в России не пыталось выйти на связь с подозреваемой в шпионаже топ-менеджером энергетического холдинга Интер РАО Кариной Цуркан. Как пояснили в дипмиссии, они не знают, есть у нее гражданство южно-европейского государства или нет. Кроме того, никто из представителей Цуркан в посольство не обращался.

Румынское посольство в России не пыталось выйти на связь с подозреваемым в шпионаже топ-менеджером энергетического холдинга "Интер РАО" Кариной Цуркан. Как пояснили в дипмиссии, они не знают, есть у нее гражданство южно-европейского государства или нет. Кроме того, никто из представителей Цуркан в посольство не обращался, рассказали румынские дипломаты агентству РИА Новости.Ранее стало известно, что Лефортовский суд постановил заключить Карину Цуркан под стражу до 13 августа. При этом сами правоохранительные органы никак ситуацию не комментируют. Дело находится под грифом "секретно".Как выяснили СМИ, Карина Цуркан родилась в 1974 году. Училась в Молдове и Испании. В 2012 году она вошла в правление "Интер РАО" и стала руководителем блока трейдинга. В самом холдинге журналистам заявили, что сейчас Цуркан находится в отпуске.