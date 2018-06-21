Как пережить грядущий выпускной с бокалом в руках, как встретить рассвет бодрым и трезвым, и стоит ли родителям разговаривать с детьми об алкоголе, Dni.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Как пережить грядущий выпускной с бокалом в руках, как встретить рассвет бодрым и трезвым, и стоит ли родителям разговаривать с детьми об алкоголе, Dni.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.Выпускной бал – всегда "водораздел". Между детством и юностью, школой и университетом, мечтами иреальностью. Наступает время других отношений внутри семьи, другойответственности за себя и свои решения, другой степени свободы. Птенец улетаетиз гнезда. Поэтому выпускному всегда придают особое значение. И даже брутальныеотцы и ненавидящие школу молодые люди не могут оставаться равнодушными кбольшому событию.Для многих детей выпускной – ещеи первое знакомство с алкоголем. Причем, знакомство официальное, нетабуированное, разрешенное и даже поощряемое, в компании родителей и учителей.А поскольку все неприятности, причем не только у детей, но и у родителей,случаются на выпускных исключительно "благодаря" спиртному, вот несколькорекомендаций от нарколога.Если вы не хотите, что выпускнойстал для вашего ребенка разрешенным поводом "напиться", обратите внимание нато, как вообще в вашей семье обсуждается тема алкоголя, как к нему относитесьвы и ваши близкие. "Если тема табуирована, если спиртное под категорическимзапретом, как это часто бывает, особенно если у бабушек-дедушек была серьезнаязависимость, поздравляю: ваш ребенок будет воспринимать выпускной именно какшаг во взрослую жизнь под звон бокалов. Я всегда говорю, что очень важновоспитывать в ребенке здоровое отношение к алкоголю. Во-первых, он не долженвосприниматься как обязательное сопровождение любого торжества. Во-вторых,праздник – это не повод "напиться", это приятное, радостное событие, которое ибез допинга доставляет удовольствие всем причастным", – предупредил ДмитрийВашкин.В любых вопросах воспитания детейначинать стоит прежде с себя. Если вы сами воспринимаете выпускной как некийшабаш, то что говорить про детей? Не будут они воспринимать всерьез напутствияиз серии "вы там много не пейте". А то в итоге, что получается: дети гуляютсебе по набережным, фото в инстаграм выкладывают, а родители купаются вфонтанах – у них праздник. Впрочем, можно, конечно, родителей понять – некаждый день "второй раз" заканчиваешь школу.Идеальный вариант -безалкогольный выпускной, к которым, кстати, в последнее время склоняются всебольше и больше школ. Однако, нужно понимать, что жадные до приключений выпускникимогут попытаться пронести его тайно, или найдут возможность употребить в узкомкругу до официальной части торжественной ночи или после. Особенно талантливыешкольники умудряются пронести бутылку спиртного, замаскировав его подсумочку-клатч. Очень важно контролировать, куда вдруг отлучился ребенок, и чемон занимается в данный момент. Не для того, чтобы прослытьродителем-вертолетом. Просто выпускной – это всегда мероприятие повышеннойопасности. Увы, но известны случаи массовых драк, утоплений, серьезныхалкогольных отравлений. Всего этого можно было бы избежать, если бы школьников,находящихся в состоянии алкогольного опьянения, контролировали родители илиучителя.Что делать, ели ваш ребенок всеже "напился на выпускной"? Ну, во-первых, это никакая не катастрофа, аслучайность. Поэтому для начала не ругайте выпускника, а отправьте его отсыпаться.Разбор полетов стоит оставить на утро. Утром позаботьтесь о реанимационныхмероприятиях: подготовьте аспирин или горячий острый суп. Ну а потом можно (иобязательно нужно) разговаривать, обсуждать, журить. Потому что ребенку всегдаважно знать, что вы о нем беспокоитесь. И что алкоголь – яд.Школьный выпускной – это значимоеи волнительное событие. Родители и дети долго готовились к празднику. Хорошаяпогода, вкусная еда, друзья и вся жизнь впереди – что еще нужно выпускнику дляхорошего настроения? Пожалуй, только здоровая любящая семья рядом. И уж точноне шампанское.