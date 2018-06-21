Как пережить грядущий выпускной с бокалом в руках, как встретить рассвет бодрым и трезвым, и стоит ли родителям разговаривать с детьми об алкоголе, Dni.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.
Как пережить грядущий выпускной с бокалом в руках, как встретить рассвет бодрым и трезвым, и стоит ли родителям разговаривать с детьми об алкоголе, Dni.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.
Выпускной бал – всегда "водораздел". Между детством и юностью, школой и университетом, мечтами и
реальностью. Наступает время других отношений внутри семьи, другой
ответственности за себя и свои решения, другой степени свободы. Птенец улетает
из гнезда. Поэтому выпускному всегда придают особое значение. И даже брутальные
отцы и ненавидящие школу молодые люди не могут оставаться равнодушными к
большому событию.
Для многих детей выпускной – еще
и первое знакомство с алкоголем. Причем, знакомство официальное, не
табуированное, разрешенное и даже поощряемое, в компании родителей и учителей.
А поскольку все неприятности, причем не только у детей, но и у родителей,
случаются на выпускных исключительно "благодаря" спиртному, вот несколько
рекомендаций от нарколога.
Если вы не хотите, что выпускной
стал для вашего ребенка разрешенным поводом "напиться", обратите внимание на
то, как вообще в вашей семье обсуждается тема алкоголя, как к нему относитесь
вы и ваши близкие. "Если тема табуирована, если спиртное под категорическим
запретом, как это часто бывает, особенно если у бабушек-дедушек была серьезная
зависимость, поздравляю: ваш ребенок будет воспринимать выпускной именно как
шаг во взрослую жизнь под звон бокалов. Я всегда говорю, что очень важно
воспитывать в ребенке здоровое отношение к алкоголю. Во-первых, он не должен
восприниматься как обязательное сопровождение любого торжества. Во-вторых,
праздник – это не повод "напиться", это приятное, радостное событие, которое и
без допинга доставляет удовольствие всем причастным", – предупредил Дмитрий
Вашкин.
В любых вопросах воспитания детей
начинать стоит прежде с себя. Если вы сами воспринимаете выпускной как некий
шабаш, то что говорить про детей? Не будут они воспринимать всерьез напутствия
из серии "вы там много не пейте". А то в итоге, что получается: дети гуляют
себе по набережным, фото в инстаграм выкладывают, а родители купаются в
фонтанах – у них праздник. Впрочем, можно, конечно, родителей понять – не
каждый день "второй раз" заканчиваешь школу.
Идеальный вариант -
безалкогольный выпускной, к которым, кстати, в последнее время склоняются все
больше и больше школ. Однако, нужно понимать, что жадные до приключений выпускники
могут попытаться пронести его тайно, или найдут возможность употребить в узком
кругу до официальной части торжественной ночи или после. Особенно талантливые
школьники умудряются пронести бутылку спиртного, замаскировав его под
сумочку-клатч. Очень важно контролировать, куда вдруг отлучился ребенок, и чем
он занимается в данный момент. Не для того, чтобы прослыть
родителем-вертолетом. Просто выпускной – это всегда мероприятие повышенной
опасности. Увы, но известны случаи массовых драк, утоплений, серьезных
алкогольных отравлений. Всего этого можно было бы избежать, если бы школьников,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, контролировали родители или
учителя.
Что делать, ели ваш ребенок все
же "напился на выпускной"? Ну, во-первых, это никакая не катастрофа, а
случайность. Поэтому для начала не ругайте выпускника, а отправьте его отсыпаться.
Разбор полетов стоит оставить на утро. Утром позаботьтесь о реанимационных
мероприятиях: подготовьте аспирин или горячий острый суп. Ну а потом можно (и
обязательно нужно) разговаривать, обсуждать, журить. Потому что ребенку всегда
важно знать, что вы о нем беспокоитесь. И что алкоголь – яд.
Школьный выпускной – это значимое
и волнительное событие. Родители и дети долго готовились к празднику. Хорошая
погода, вкусная еда, друзья и вся жизнь впереди – что еще нужно выпускнику для
хорошего настроения? Пожалуй, только здоровая любящая семья рядом. И уж точно
не шампанское.