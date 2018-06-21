Лера Кудрявцева ответила на блиц-опрос. Популярная телеведущая призналась, что единственная сила в любви, а правда никому не нужна.

Лера Кудрявцева ответила на блиц-опрос. Популярная телеведущая призналась, что единственная сила в любви, а правда никому не нужна.Лера Кудрявцева является одной из самых популярных телеведущих в стране. Она ведет несколько телевизионных проектов (причем два на одном и том же канале), она регулярно общается со знаменитостями. которые отвечают на ее самые провокационные вопросы, однако сама редко дает интервью и не "мелькает" на светских мероприятиях.Журналисты решили исправить этот недостаток и попросили Кудрявцеву ответить на блиц-опрос. Так, в результате оказалось, что своими достоинствами телеблондинка считает умение слушать и игру на рояле. А вот что бы она предпочитала скрыть, так это дату рождения, которую можно легко узнать благодаря интернету. И еще Леру раздражает "перфекционизм во всем". "Прямо бесит", – со смехом призналась ведущая.Кудрявцева дала понять, что она щедрая со своими родными и близкими. Так, например, последние деньги Лера готова отдать матери и сыну Жану. А вообще, по словам ведущей, она не экономит "вообще". Однако если бы так случилось, что ей пришлось бы жестко урезать свой рацион питания, то Лера предпочла бы есть одну курицу, фаршированную овощами, и посыпанную пельменями.Далее Кудрявцева ответила на философские вопросы. Так, на замечание: "В чем сила?" она высказала убеждение, что совсем не в правде (отсылка к фильму "Брат" Сергея Бодрова. – Прим.ред.). "В чем сила, брат? К сожалению, не в правде. Правда никому не нужна. В любви, наверное, единственная сила". Телеведущая призналась, что много боится в жизни, однако старается бороться со своими страхами. А еще Лера хотела бы уметь летать, исцелять людей и быть невидимой. Кудрявцева убеждена, что была бы гораздо счастливее, если бы у нее была "чуточка глупости".А вообще, в следующей жизни Лера Кудрявцева предпочла бы быть мужчиной. "Наверное, в прошлой жизни я хорошенько накосячила, раз здесь и сейчас я – женщина", – цитирует телеведущую .