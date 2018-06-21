Проверка завершена. Комиссия Минкульта сделала свои выводы. Речь идет о разбившемся экспонате Музея хрусталя, который находится в помещении старообрядческой церкви. Вазу Орхидея специалисты оценили в 150 тысяч рублей.

Проверка завершена. Комиссия Минкульта сделала свои выводы. Речь идет о разбившемся экспонате Музея хрусталя, который находится в помещении старообрядческой церкви. Вазу "Орхидея" специалисты оценили в 150 тысяч рублей. Ущерб мог быть и больше, если бы сотрудники музея не подоспели вовремя. По мнению хранителя, причиной падения вазы стала вибрация от строительных работ на Театральной площади, где сейчас строят фонтан. Как выяснили члены комиссии, в проектной документации по сооружению фонтана отсутствует раздел, где бы чётко прописывались охранные мероприятия и возможные последствия от ремонта на объекты культурного наследия регионального и федерального значения, которые находятся вблизи стройплощадки. Поэтому представителями Минкульта сказали о необходимости доработки проекта, чтобы избежать повторения ситуации.Из официального пресс-релиза Владимиро-Суздальского музея-заповедника:Открытие экспозиции и сувенирного магазина возможно только после получения от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области официального документального подтверждения о наличии согласованной в полном объеме проектной документации на проведение работ, а также документального подтверждения полной безопасности для музейного объекта, экспонатов, расположенных в нем, а также посетителей музея.