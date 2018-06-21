Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках государственного визита в Россию выступил в стенах Госдумы. Глава государства
обозначил приоритеты в отношениях Москвы и Сеула и рассказал о перспективах двух стран в сфере торговли, сельского хозяйства и технологий, а также
развитии Дальнего Востока.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках государственного визита в Россию выступил в стенах Госдумы. Глава государства
обозначил приоритеты в отношениях Москвы и Сеула и рассказал о перспективах двух стран в сфере торговли, сельского хозяйства и технологий, а также
развитии Дальнего Востока.
Выгодное взаимодействие
Мун Чжэ Ин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина,
зампреда нижней палаты Ольгу Епифанову и главу комитета по международным делам
Леонида Слуцкого за возможность выступить перед депутатами нижней палаты
парламента. По его словам, Россия всегда была в авангарде науки и техники.
Госдума же, подчеркнул южнокорейский лидер, "создана силами российского
народа и представляет народную волю и единство россиян".
Говоря о перспективах сотрудничества двух стран, президент
Южной Кореи отметил, что Москва и Сеул планируют увеличить товарооборот до 30
миллиардов долларов. Кроме того, подчеркнул глава государства, в его стране будет
создан Корейского-российский инновационный центр, в то же время в Москве
расширят Корейско-российский центр научно-технологического сотрудничества.
Не менее важна кооперация в таком масштабном проекте, как развитие Дальнего Востока, расширение взаимодействия в области сельского хозяйства, в создании новых рабочих мест, а также развитии Северного
морского пути, добавил он "Я желаю, чтобы на основе тесного сотрудничества граждане России
и Кореи становились счастливее", – сказал южнокорейский лидер.
На пути к миру и процветанию
Москва принимает активное участие в урегулировании кризиса
вокруг Северной Кореи и всегда призывает к мирному решению возникающих вопросов
на основе переговоров. Мун Чжэ Ин, признавая роль Москвы, подчеркнул, что
сотрудничество с Россией является "краеугольным камнем на пути к
достижению мира на Корейском полуострове и процветанию в Северо-Восточной
Азии".
Говоря о развитии евразийского континента, южнокорейский
лидер отметил, что новая восточная политика главы российского государства
Владимира Путина – это путь к объединению людей в Евразии, соединению всего
лучшего от восточной и западной цивилизаций.
По словам политика, майский указ Владимира Путина, который
определяет цели и стратегию развития России до 2024 года, направлен на
достижение "ощутимых результатов" в социально экономической сфере. Мун Чжэ Ин сравнил документ с южнокорейской программой "экономика
для человека".
В дружеской атмосфере
Визит Мун Чжэ Ина на Охотный Ряд прошел в дружеской и непринужденной
атмосфере. После завершения своей речи южнокорейский лидер в сопровождении спикера Вячеслава Володина прошел по залу заседаний. Он побеседовал с
законодателями, в том числе с депутатом Валентиной Терешковой – первой женщиной-космонавтом.
С ней президент общался в течение нескольких минут.
Побеседовал Мун Чжэ Ин и с Сергеем Теном -
депутатом-единороссом, наполовину корейцем. Вячеслав Володин уже рассказывал о
нем в ходе визита в Сеул и встречи со своим коллегой Чон Се Гюном летом
прошлого года. Во время японской оккупации Кореи родственники законодателя были
вывезены на остров Сахалин, а затем переехали в Иркутск. Оттуда Тен и избирался
в Госдуму.
Затем Вячеслав Володин и Мун Чжэ Ин подошли к депутатам от
фракции ЛДПР. Южнокорейский лидер пообщался с главой либерал-демократов
Владимиром Жириновский. Тот, в свою очередь, представил ему коллегу по фракции
– самого молодого парламентария Василия Власова. Жириновский обратил внимание
гостя, что законодателю всего лишь 22 года.
Мун Чжэ Ин занимает пост президента Южной Кореи с мая 2017
года. Он стал первым главой государства, который выступил перед Госдумой
седьмого созыва. Ранее с парламентской трибуны в разные годы выступали председатель КНР Цзян
Цземинь, президент США Билл Клинтон, лидер Австрии Хайнц Фишер, глава
Белоруссии Александр Лукашенко и президент Венесуэлы Уго Чавес.