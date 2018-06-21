Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках государственного визита в Россию выступил в стенах Госдумы. Глава государства обозначил приоритеты в отношениях Москвы и Сеула и рассказал о перспективах двух стран в сфере торговли, сельского хозяйства и технологий, а также развитии Дальнего Востока.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках государственного визита в Россию выступил в стенах Госдумы. Глава государстваобозначил приоритеты в отношениях Москвы и Сеула и рассказал о перспективах двух стран в сфере торговли, сельского хозяйства и технологий, а такжеразвитии Дальнего Востока.Выгодное взаимодействиеМун Чжэ Ин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина,зампреда нижней палаты Ольгу Епифанову и главу комитета по международным деламЛеонида Слуцкого за возможность выступить перед депутатами нижней палатыпарламента. По его словам, Россия всегда была в авангарде науки и техники.Госдума же, подчеркнул южнокорейский лидер, "создана силами российскогонарода и представляет народную волю и единство россиян".Говоря о перспективах сотрудничества двух стран, президентЮжной Кореи отметил, что Москва и Сеул планируют увеличить товарооборот до 30миллиардов долларов. Кроме того, подчеркнул глава государства, в его стране будетсоздан Корейского-российский инновационный центр, в то же время в Москверасширят Корейско-российский центр научно-технологического сотрудничества.Не менее важна кооперация в таком масштабном проекте, как развитие Дальнего Востока, расширение взаимодействия в области сельского хозяйства, в создании новых рабочих мест, а также развитии Северногоморского пути, добавил он "Я желаю, чтобы на основе тесного сотрудничества граждане Россиии Кореи становились счастливее", – сказал южнокорейский лидер.На пути к миру и процветаниюМосква принимает активное участие в урегулировании кризисавокруг Северной Кореи и всегда призывает к мирному решению возникающих вопросовна основе переговоров. Мун Чжэ Ин, признавая роль Москвы, подчеркнул, чтосотрудничество с Россией является "краеугольным камнем на пути кдостижению мира на Корейском полуострове и процветанию в Северо-ВосточнойАзии".Говоря о развитии евразийского континента, южнокорейскийлидер отметил, что новая восточная политика главы российского государстваВладимира Путина – это путь к объединению людей в Евразии, соединению всеголучшего от восточной и западной цивилизаций.По словам политика, майский указ Владимира Путина, которыйопределяет цели и стратегию развития России до 2024 года, направлен надостижение "ощутимых результатов" в социально экономической сфере. Мун Чжэ Ин сравнил документ с южнокорейской программой "экономикадля человека".В дружеской атмосфереВизит Мун Чжэ Ина на Охотный Ряд прошел в дружеской и непринужденнойатмосфере. После завершения своей речи южнокорейский лидер в сопровождении спикера Вячеслава Володина прошел по залу заседаний. Он побеседовал сзаконодателями, в том числе с депутатом Валентиной Терешковой – первой женщиной-космонавтом.С ней президент общался в течение нескольких минут.Побеседовал Мун Чжэ Ин и с Сергеем Теном -депутатом-единороссом, наполовину корейцем. Вячеслав Володин уже рассказывал онем в ходе визита в Сеул и встречи со своим коллегой Чон Се Гюном летомпрошлого года. Во время японской оккупации Кореи родственники законодателя быливывезены на остров Сахалин, а затем переехали в Иркутск. Оттуда Тен и избиралсяв Госдуму.Затем Вячеслав Володин и Мун Чжэ Ин подошли к депутатам отфракции ЛДПР. Южнокорейский лидер пообщался с главой либерал-демократовВладимиром Жириновский. Тот, в свою очередь, представил ему коллегу по фракции– самого молодого парламентария Василия Власова. Жириновский обратил вниманиегостя, что законодателю всего лишь 22 года.Мун Чжэ Ин занимает пост президента Южной Кореи с мая 2017года. Он стал первым главой государства, который выступил перед Госдумойседьмого созыва. Ранее с парламентской трибуны в разные годы выступали председатель КНР ЦзянЦземинь, президент США Билл Клинтон, лидер Австрии Хайнц Фишер, главаБелоруссии Александр Лукашенко и президент Венесуэлы Уго Чавес.