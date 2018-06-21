Предупредят туристов о заграничных болезнях. В разгар отпусков Роспортебнадзор запускает горячую линию для населения региона.

Предупредят туристов о заграничных болезнях. В разгар отпусков Роспортебнадзор запускает горячую линию для населения региона. С 25 июня по 9 июля любой желающий может дозвонится до специалиста и уточнить эпидситуацию в разных странах, а так же проконсультироваться о своих правах в получении тур.услуг. Сейчас, например, в 28 странах Европы, а также в Северной и Южной Америке - корь. От нее сбережет прививка. Поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям, Роспотребнадзор рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 2 недели до поездки за границу.