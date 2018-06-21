Александр Жулин оставил интригующий пост в соцсети, опубликовав фото вместе со своей избранницей, фигуристкой Натальей Михайловой. Многочисленные поклонники пришли к выводу, что влюбленные наконец поженились.

Александр Жулин оставил интригующий пост в соцсети, опубликовав фото вместе со своей избранницей, фигуристкой Натальей Михайловой. Многочисленные поклонники пришли к выводу, что влюбленные наконец поженились.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Жулин выложил снимок, где запечатлен с давней возлюбленной Натальей Михайловой. Влюбленные обнимают друг друга и с нежностью смотрят в глаза. "В горе и в радости,в богатстве и в бедности,в болезни и в здравии..."Без лишних слов ❤️💍 🥂🍾@natusya_mikhailova люблю тебя! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписал кадр Жулин.Подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Они сделали вывод, что Александр и Наталья, которые вместе уже более десяти лет, наконец поженились. Фанаты осыпали пару комплиментами и поздравлениями. "Какая красивая пара)))", "Вы необыкновенные. Очень красивые❤", "Вы обвенчались? Поздравляю!!!💔💔💔💞💞💞будьте счастливы🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊", "Глаз не оторвать от вас", "Счастье – оно выглядит , именно, так!", "Какие же Вы красивые!!!!! Талантливые!!!!! Удачи Вам и семейного счастья!!!!!!!", – высказались пользователи Сети.Интересно, что Александр Жулин не поленился и поблагодарил почти каждого подписчика. А одному на комментарий: "Наташина улыбка это космос" даже ответил: "Наташина улыбка пьянит ❤️". Напомним, Наталья Михайлова была ученицей Александра Жулина. По ее признанию, которое она сделала недавно на телешоу "Звезды сошлись", она не сразу в него влюбилась. Вначале девушка испытывала шок и уважение, лишь со временем она разглядела в тренере мужчину.Прославленный тренер старше своей избранницы на 23 года, однако этот факт их не смущал. По признанию Михайловой, она первая призналась ему в любви, причем даже хотела его поцеловать. Однако жить они начали вместе, лишь когда Жулин оформил развод. Александр и Наталья воспитывают дочь Екатерину. Девочке уже пять лет, однако пока фигурным катанием она не занимается. Она увлекается теннисом. Отметим, что маленькая Катя носит фамилию отца. Кстати, на одном ребенке пара останавливаться не намерена. Жулин и Михайлова мечтают о сыне.