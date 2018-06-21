Об этом стало известно в ходе подведения итогов деклараций о доходах

Владимирская налоговая подвела итоги по декларациям о доходах за 2017 года и выяснил, что пятеро жителей города получают доходы более одного миллиарда рублей. Среди них четверо предприниматели, занимающиеся переработкой рыбы и мяса, а один получаете доходы в виде дивидендов.Еще пять жителей Владимира являются мультимиллионерами - их доходы составляют от 500 миллионов до 1 миллиарда - четверо являются индивидуальными предпринимателями, а один получаете дивиденды от иностранных компаний.По данным налоговой службы количество миллиардеров с прошлого года не изменилось. Всего в установленный срок было подано более 60 тысяч деклараций, 2,5 тысячи из которых были предоставлены от индивидуальных предпринимателей, частнопрактикующих адвокатов, нотариусов и арбитражных управляющих. Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области просит всех, кто должен был заполнить декларацию о доходах сделать это и заплатить налог на доходы до 16 июля.