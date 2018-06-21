Для приготовления этого классического итальянского блюда потребуется минимальный набор ингредиентов и всего 15 минут вашего времени. Легкая, простая и вкусная seafood-паста отлично подойдет для вечерней трапезы в компании друзей, когда нужно приготовить угощение на скорую руку.

Для приготовления этого классическогоитальянского блюда потребуется минимальный набор ингредиентов и всего 15 минутвашего времени. Легкая, простая и вкусная seafood-паста отлично подойдет для вечернейтрапезы в компании друзей, когда нужно приготовить угощение на скорую руку.Dni.Ru делятся рецептомпасты с моллюсками от су-шефа Four Seasons Hotel Moscow Кристиана Де Надая.Ингредиенты (на 4 порции): 450 граммов спагетти, 1 кг свежих моллюсков, 4зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 200 мл сухого белого вина, оливковое масло extra virgin, свежий перецчили, соль.Способ приготовленияТщательно промойте моллюсков несколькораз. Разогрейте оливковое масло с измельченным чесноком в большом сотейнике,добавьте моллюсков и помешивайте несколько минут. Добавьте белое вино и немноголистьев петрушки, накройте сотейник крышкой и готовьте несколько минут до техпор, пока не откроются моллюски.Отварите спагетти в кипящей подсоленнойводе до состояния al dente (примерно 8 минут). Переложите готовые спагетти всотейник с соусом и оставьте на несколько минут, чтобы паста впитала сокмоллюсков. Добавьте немного петрушки и мелко нарезанного перца чили. Украсьтеблюдо листьями базилика.