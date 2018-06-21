Для приготовления этого классического
итальянского блюда потребуется минимальный набор ингредиентов и всего 15 минут
вашего времени. Легкая, простая и вкусная seafood-паста отлично подойдет для вечерней
трапезы в компании друзей, когда нужно приготовить угощение на скорую руку.
Для приготовления этого классического
итальянского блюда потребуется минимальный набор ингредиентов и всего 15 минут
вашего времени. Легкая, простая и вкусная seafood-паста отлично подойдет для вечерней
трапезы в компании друзей, когда нужно приготовить угощение на скорую руку.
Dni.Ru делятся рецептом
пасты с моллюсками от су-шефа Four Seasons Hotel Moscow Кристиана Де Надая.
Ингредиенты (на 4 порции): 450 граммов спагетти, 1 кг свежих моллюсков, 4
зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 200 мл сухого белого вина, оливковое масло extra virgin, свежий перец
чили, соль.
Способ приготовления
Тщательно промойте моллюсков несколько
раз. Разогрейте оливковое масло с измельченным чесноком в большом сотейнике,
добавьте моллюсков и помешивайте несколько минут. Добавьте белое вино и немного
листьев петрушки, накройте сотейник крышкой и готовьте несколько минут до тех
пор, пока не откроются моллюски.
Отварите спагетти в кипящей подсоленной
воде до состояния al dente (примерно 8 минут). Переложите готовые спагетти в
сотейник с соусом и оставьте на несколько минут, чтобы паста впитала сок
моллюсков. Добавьте немного петрушки и мелко нарезанного перца чили. Украсьте
блюдо листьями базилика.