О полицейском кинологе и его служебной собаке, спасшей десятки жизней в горячих точках, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Риски и награды делим на двоихИз двух здоровых крепких кобелей и небольшой, переболевшей рахитом собачкой, кинолог Евгений Шестко выбрал последнюю. «Зачем ты взял этого задохлика?», - говорили коллеги. Но немецкая овчарка Елга отслужила верно и много лет: спасла десятки солдат в горячих точках, сама получила ранение, подкосившее здоровье. Вот почему правительственную награду старший лейтенант полиции повесил на груди у питомца, считая, что четвероногий напарник её по праву заслужил. У здания Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району героической собаке стоит обелиск.Похождения «морского котика»У бывшего спецназовца и прапорщика МЧС была страсть к оружию. Маниакальная страсть. Из-за неё житель Пермского края убил семерых человек. Его искали девять долгих лет. А когда задержали и он во всем сознался, его коллеги и жена были шокированы. Убийца отбывает пожизненное заключение.«…22 июня, ровно в 4 часа»Именно в это время, спустя 22 года после печально известной даты, родился Александр Мохов, заслуженный артист России. Поэтому в этот день актёр переживает одновременно и радость, и скорбь. Актёр, режиссёр и продюсер побывал в гостях у редакции.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 23, а также на интернет-странице издания.