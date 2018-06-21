Бабушка поющей ведущей Алла Тимофеевна прилетела к ней в Москву. Ольга
Бузова повела ее и маму Ирину в свой недавно открытый ресторан.
Бабушка поющей ведущей Алла Тимофеевна прилетела к ней в Москву. Ольга
Бузова повела ее и маму Ирину в свой недавно открытый ресторан.
Звезда представила новый влог на своем YouTube-канале.
В видеоролике Ольга показала некоторые кадры со съемки.
Алла Тимофеевна очень хорошо выглядит для своих 79 лет. И
это при том, что женщина не делала ни одной пластической операции. Бабушка
Бузовой уверена, что "стареть надо по возрасту".
Приход троих красавиц в ресторан не мог
остаться незамеченным. Маме и бабушке звезды преподнесли громадные корзины с
цветами, передает Но вскоре между родными произошел спор на публике. Алла
Тимофеевна рассказала внучке, как слышала в одной из передач,
сколько раз в день надо обниматься.
"Обнимашки должны быть раз в день. Это проявление привязанности", -
отметила бабушка Бузовой. С ее мнением не согласилась мама Ольга Ирина
Александровна. "Ты сама мне говорила, что не один раз в день", – заявила
женщина. Но мудрая Алла Тимофеевна сумела перевести разговор в нужное русло,
чтобы небольшой разборки не было заметно.
Отметим, что бабушка всегда поддерживает свою
знаменитую внучку. Ольга относится к Алле Тимофеевне с большой любовью и
нежностью, мечтая, чтобы она дожила до правнуков.