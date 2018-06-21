Бабушка поющей ведущей Алла Тимофеевна прилетела к ней в Москву. Ольга Бузова повела ее и маму Ирину в свой недавно открытый ресторан.

Бабушка поющей ведущей Алла Тимофеевна прилетела к ней в Москву. ОльгаБузова повела ее и маму Ирину в свой недавно открытый ресторан.Звезда представила новый влог на своем YouTube-канале.В видеоролике Ольга показала некоторые кадры со съемки.Алла Тимофеевна очень хорошо выглядит для своих 79 лет. Иэто при том, что женщина не делала ни одной пластической операции. БабушкаБузовой уверена, что "стареть надо по возрасту".Приход троих красавиц в ресторан не могостаться незамеченным. Маме и бабушке звезды преподнесли громадные корзины сцветами, передает Но вскоре между родными произошел спор на публике. АллаТимофеевна рассказала внучке, как слышала в одной из передач,сколько раз в день надо обниматься."Обнимашки должны быть раз в день. Это проявление привязанности", -отметила бабушка Бузовой. С ее мнением не согласилась мама Ольга ИринаАлександровна. "Ты сама мне говорила, что не один раз в день", – заявилаженщина. Но мудрая Алла Тимофеевна сумела перевести разговор в нужное русло,чтобы небольшой разборки не было заметно.Отметим, что бабушка всегда поддерживает своюзнаменитую внучку. Ольга относится к Алле Тимофеевне с большой любовью инежностью, мечтая, чтобы она дожила до правнуков.