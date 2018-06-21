Актер Станислав Садальский удивил своих подписчиков в Instagram странным роликом, на котором запечатлен танцующим неизвестный мужчина в синих трусах.

Актер Станислав Садальский удивил своих подписчиков в Instagram странным роликом, на котором запечатлен танцующим неизвестный мужчина в синих трусах."На кого же он похож?", – предложил фолловерам Садальский угадать незнакомца. Свой провокационный пост артист дополнил хэштегами #цветнастроениясиний и #приветандрей. На кадрах мужчина отплясывает под песню Филиппа Киркорова в квартире на фоне дивана. Подписчики принялись гадать, кто же исполняет зажигательный танец. Среди вариантов были Максим Галкин, Иван Ургант, Филипп Киркоров, Николай Цискаридзе, молодой Борис Моисеев и даже египетский футболист Мохамед Салах. Некоторые же узнали в танцоре эпатажную ростовскую знаменитость Араика Криста. Что же хотел сказать своим странным постом Станислав Садальский, остается загадкой.