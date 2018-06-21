Пользователи Сети раскрыли личность и род деятельности самой красивой российской болельщицы на ЧМ-2018. Замеченная на трибунах дива оказалась актрисой фильмов для взрослых.

Пользователи Сети раскрыли личность и род деятельности самой красивой российской болельщицы на ЧМ-2018. Замеченная на трибунах дива оказалась актрисой фильмов для взрослых.Фотографии российской болельщицы в короткой белой майке с надписью Russia заполонили весь Интернет после того, как ее запечатлели во время церемонии открытия ЧМ-2018. Пользователи всемирной паутины тут же кинулись искать странички девушки в социальных сетях, чтобы больше о ней узнать.Выяснить личность россиянки не составило большого труда. Приблизив на фотографии паспорт болельщика, который она засветила на матче между сборными России и Египта, энтузиасты узнали всю нужную информацию о девушке.Оказалось, что 28-летняя Наталья Немчинова – известная порноактриса. Известно, что девушка снимается в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимом Наталья Андреева, передает The Sun.На порносайтах размещена любопытная информация о красавице. Наталью характеризуют как раскованную модель и звезду свинг-вечеринок.Впервые девушка приняла участие в откровенных съемках в 2016 году. Кроме того, девушка снималась для Playboy и отметилась в тематических закрытых вечеринках.Однако и это далеко не все. Пользователи обнаружили, что Наталья была победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2007".Также она является ярой фанаткой футбола. Девушка уже была замечена на трибунах в 2016 году на чемпионате Европы во Франции.