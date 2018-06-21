21.06.2018

2018-06-21 21:55:28

Самую раннюю работу да Винчи впервые показали публике

В Ассоциации иностранной прессы в Риме впервые была представлена широкой публике самая ранняя из известных работ Леонардо да Винчи, передает . В 1471 году художник, которому тогда было 19 лет, изобразил на керамической плите архангела Гавриила. Некоторые культурологи уверены, что его внешность Леонардо да Винчи скопировал с собственной. Долгое время эта работа хранилась в частной коллекции потомков аристократической семьи Фениче ди Равелло. При этом владельцы уникального культурного артефакта даже не подозревали, что находится в их хранилище. Оригинал пока останется в частной коллекции, а в музей изобретений гениального художника в Риме будет направлена копия этого творения.