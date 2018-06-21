В Москве на арене Лужники встречались команды группы В – сборные Португалии и Марокко. Матч прошел при значительном преимуществе сборной Марокко, но завершился победой португальцев 1:0. Единственный гол на счету Криштиану Роналду.

В Москве на арене "Лужники" встречались команды группы В – сборные Португалии и Марокко. Матч прошел при значительном преимуществе сборной Марокко, но завершился победой португальцев 1:0. Единственный гол на счету Криштиану Роналду.Матч начался с атак сборной Марокко и быстрого гола капитана португальцев Криштиану Роналду. Отбив стартовые атаки соперника, сборная Португалии пошла вперед и заработала угловой. Последовала подача на Криштиану Роналду, и лидер чемпионов Европы точно пробил головой. Этот гол стал для Роналду четвертым на турнире и сделал его лидером в споре бомбардиров.Затем игра выровнялась. Даже некоторое преимущество перешло к марокканцам. Но наиболее реальная возможность забить была у сборной Португалии. Роналду вывел к воротам Гонсалу Гедеша, но удар последнего отразил вратарь Мунир Мохамеди. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.После перерыва преимущество сборной Марокко стала более заметным. У ворот Руя Патрисиу стали возникать опасные моменты. Обязан был забивать Юнес Беланда, но его удар с второго этажа каким-то непостижимым образом отбил Руй Патрисиу. Затем Мехди Бенатия с 15 метров пробил над перекладиной. Хаким Зиеш со штрафного пробил мимо. Снова промахнулся Бенатия. Огромное преимущество сборной Марокко осталось нереализованным. Сборная Португалии удержала победный счет 1:0.Сборная Португалии набрала 4 очка и вышла в лидеры группы В. На втором месте команда Ирана, у которой три очка. Одно очко у испанцев. Марокканцы оба матча проиграли и практически лишились шансов на выход из группы.