А в прошлом году на территориях московских промзон было введено в эксплуатацию более 2,7 млн кв. м недвижимости.

Стало известно, что в 2018 году на производственно-коммунальных территориях Москвы ожидается ввод в эксплуатацию около 3 млн кв. м недвижимости."В настоящее время в границах производственно-коммунальных территорий готовится к вводу до конца текущего года 62 объекта капитального строительства различного назначения общей площадью 3 млн кв. м, в том числе порядка 1,4 млн кв. м жилья", — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.Левкин подчеркнул, что мэр столицы Сергей Собянин взял курс на комплексную реорганизацию промзон Москвы. То есть параллельно с жилыми домами здесь возводятся детские сады, школы, поликлиники, создаются новые рабочие места.