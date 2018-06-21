Кинологи Управления внутренних дел по Восточному административному округу отмечают свой профессиональный праздник – День кинологических подразделений МВД РФ...

Кинологи Управления внутренних дел по Восточному административному округу отмечают свой профессиональный праздник – День кинологических подразделений МВД РФ. Первые служебные собаки в правоохранительных органах России появились в 1906 году, и поныне никакие достижения современной науки и никакие технические средства не смогли заменить знаменитый собачий нюх.21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге, тогдашней столице России, был создан первый питомник полицейских сыскных собак, на базе которого была создана школа дрессировщиков. Особенную известность получил полицейский пес породы доберман-пинчер. За время своей службы Треф помог раскрыть более 1500 преступлений. Треф служил в московской полиции до революции и продолжил помогать милиционерам после 1917 года.В 1993 году в милиции Восточного округа был создан Центр служебного собаководства. В 2000 году было принято решение о реформировании ЦСС в Центр кинологической службы УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.Сейчас в ЦКС несут службу 50 сотрудников полиции и столько же их четвероногих напарников, работающих по разным профилям. Среди основных – розыск и охрана общественного порядка.Сотрудников ЦКС отличает от сотрудников других служб в первую очередь отсутствие страха при общении с собаками, а также умение понимать, чувствовать животное, ведь зачастую от слаженных действий кинолога и его питомца зависит успех той или иной операции, проводимой полицией. Конечно же, полицейские кинологи, как и все сотрудники полиции, считают своим призванием помощь людям и защиту их законных прав и интересов.Начальник ЦКС УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Александр Пастушков отдельно отметил молодую сотрудницу – сержанта полиции младшего инспектора кинолога Екатерину Максимову и ее верного помощника – немецкую овчарку по кличке Вайт. Екатерина пришла в кинологическую службу по зову сердца. Любовь к животным ей привили с детства. Екатерина служит в кинологическом центре уже 2 года, и за это время они отлично сработались с Вайтом. На их счету не одно раскрытое преступление. Девушка так полюбила своего служебного пса, что забирает его со службы домой. По словам Екатерины, служба полицейским кинологом – это работы мечты, ты не только занимаешься с любимым питомцем, но и помогаешь людям и стоишь на страже закона и правопорядка.Комплекс зданий ЦКС УВД по ВАО расположен в живописном и экологически чистом Измайловском парке. Здесь, под сенью вековых деревьев, где нет шума и городской суеты, находится второй дом полицейских кинологов Восточного округа Москвы. В Центре кинологической службы УВД по ВАО созданы комфортные условия для несения службы как людей, так и их четвероногих коллег.Помимо своих прямых служебных обязанностей кинологи УВД по ВАО принимают активное участие в социальной и общественной деятельности полиции Восточного округа, например, они являются частыми и горячо любимыми гостями в реабилитационном центре «Солнечный круг», куда сотрудники ЦКС приезжают с собаками на различные праздники, да и просто проведать ребят, ведь кинологи – это люди с большим сердцем и доброй душой.А сегодня, 21 июня, кинологи Управления внутренних дел по ВАО г. Москвы принимают поздравления с профессиональным праздником. Коллеги по службе желают им и их питомцам удачи, здоровья и профессионального благополучия!Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73