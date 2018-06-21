Специалисты-кинологи со своими четвероногими напарниками ежедневно и круглосуточно выезжают на вызовы...

Полицейскую кинологическую службу УВД по ЮЗАО представляют в основном немецкие и бельгийские овчарки. В подразделении служат 29 кинологов и 38 служебных собак. Четвероногие коллеги полицейских работают по разным профилям.Служебные собаки оказывают неоценимую помощь правоохранительным органам. Специалисты-кинологи со своими четвероногими напарниками ежедневно и круглосуточно выезжают на вызовы, ведь даже с развитием технологий ничто не может заменить острый собачий нюх.Сотрудников ЦКС отличает от коллег из других служб в первую очередь умение понимать, чувствовать животное, ведь зачастую от слаженных действий кинолога и его питомца зависит успех той или иной операции, проводимой полицией. Сами кинологи отмечают, что для службы пригодны только физически и психически здоровые собаки.Служебные собаки не только отличные работники, но и прекрасные друзья детей. На любом праздничном мероприятии они с удовольствием оказывают знаки внимания юным гражданам, дают себя погладить, любят немного подурачиться с мячиком или палкой.История кинологических подразделений в структуре правоохранительных органов в нашей стране началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков. Впоследствии эта дата стала основанием для учреждения Дня кинологических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56