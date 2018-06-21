С наступлением летних каникул сотрудники полиции посетили центр, чтобы напомнить детям об основных правилах безопасности в быту и на улице...

Сотрудники Управления внутренних дел по Западному административному округу являются частыми гостями в Центре содействия семейному воспитанию «Берег надежды».С наступлением летних каникул сотрудники полиции вновь посетили центр, чтобы напомнить детям об основных правилах безопасности в быту и на улице.Для ребят это самое лучшее время, когда можно хорошо отдохнуть и набраться сил к новому учебному году. Нет уроков и домашних заданий, а значит, больше времени для игр и занятий спортом на свежем воздухе, а также больше возможностей для общения со сверстниками.Полицейские привезли в Центр более 1 тысячи бутылок с фруктовой газированной водой, которая не помешает ребятам в жаркие солнечные дни, когда очень хочется пить после активного отдыха на свежем воздухе.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93