Вечером 21 июня в студии программы Пусть говорят в 13-й (!) раз будут обсуждать отношения Вадима Казаченко с родившей от него фанаткой Ольгой Мартыновой. Обнаглевшие телевизионщики в погоне за рейтингами готовы на все. Слова мораль, этика, нравственность для них просто запретные.

Вечером 21 июня в студии программы "Пусть говорят" в 13-й (!) раз будут обсуждать отношения Вадима Казаченко с родившей от него фанаткой Ольгой Мартыновой. Обнаглевшие телевизионщики в погоне за рейтингами готовы на все. Слова "мораль", "этика", "нравственность" для них просто запретные.То, что у людей нет стыда, понять можно. Но почему у них еще нет и ума?! Что было в голове у гостевого редактора "Пусть говорят", когда она решила позвать на эфир об Ольге Казаченко ближайшую подругу Ирины Аманти – подругу той, которую певец считает своей законной и единственной женой?"Я живу в Италии, вдруг раздается звонок: "Здравствуйте, это Первый канал, мы хотим вас пригласить завтра на очень важный для вас эфир в качестве эксперта, – рассказала потенциальная жертва Дмитрия Борисова. – Мы вам готовы оплатить перелет, если потребуется, то прислать за вами и свой самолет. Кроме того, мы готовы заплатить вам любую сумму за съемки. Например, 800 тысяч вас устроили бы? Позже я узнала, что сниматься будет программа, где все должны поливать грязью Вадима Казаченко. Эта редакторша вообще с головой дружит? Она думала, что я за 800 тыс продам друга? Даже если бы я была в Москве, то не пошла бы на такую подлость ни за что в жизни, как бы сильно мне не нужны были деньги".Возникает логичный вопрос – из каких денег федеральный канал оплачивает частные самолеты, предлагает безумные гонорары людям, чтобы те на всю страну клеветали на друзей и близких, поливали их грязью, а в идеале бы кричали и дрались перед камера? И зачем этой мерзостью каждый день пичкать народ?Ирина Аманти в ужасе от того, что творит Борисов и его сообщники, продолжаю безобразную вакханалию с участием Ольги Казаченко. "Ольга Дмитриевна заключила контракт на 25 телеэфиров, 11 из которых уже прошли, и ей нужны были дополнительные темы для новых выпусков ток-шоу, – возмущается Ирина. – Она даже пригласила в зал суда камеры Первого канала и работала на них. Все шло по сценарию. Мама Ольги Дмитриевны демонстративно падала в обморок и просила "спасти мою дочь", туда вызывали скорую. В это время то и дело, показывали, как я бью по камере Первого канала. Хотя я всего лишь не хотела, чтобы меня снимали, – зачем мне этот цирк? Судя по всему, на этом "Пусть говорят" не остановится. Ведь в конце съемки очередного выпуска Дмитрий Борисов пообещал, что будет продолжение".