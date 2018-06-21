21.06.2018

2018-06-21 17:00:31

Странная авария в Нижнем Новгороде попала на видео

На проспекте Гагарина у Дворца спорта в Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля, передает портал . При этом очевидцы рассказывают, что все машины двигались на разрешающий сигнал светофора. Тем не менее, одна из них оказалась развернута навстречу движению двух других. Запись с камеры наружного наблюдения помогла пролить свет на произошедшее. Видно, что один автомобиль завершал поворот в тот момент, когда перпендикулярному потоку движения уже загорелся зеленый. В результате его протаранили сразу две машины. Странности аварии прибавляет тот факт, что все участники дорожного движения ехали с небольшой скоростью и, кажется, могли избежать столкновения.