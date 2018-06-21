В Ростове-на-Дону пройдет матч группы между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Стали известны стартовые составы команд.

В Ростове-на-Дону пройдет матч группы между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Стали известны стартовые составы команд.Главный тренер уругвайцев Оскар Табарес выпустил с первых минут пару нападающих Луи Суарес – Эдинсон Кавани. По сравнению с матчем против сборной Египта в рядах южноамериканцев произошли два изменения. Джорджиан де Арраскаэта заменен на Кристиана Родригеса, а Наитан Нандес — на Карлоса Санчеса. С первых минут начнут встречу Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Мартин Касерес, Карлос Санчес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Кристиан Родригес, Луис Суарес и Эдинсон Кавани.Тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антони Пицци выставил на матч следующих игроков: Мохаммед аль-Овайс, Осама Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Али аль-Булаихи, Мохаммед аль-Бурайк, Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Хаттан Бахебри, Тайсир аль-Джассим, Салем аль-Досари, Фахад аль-Муваллад.В первом туре уругвайцы обыграли команду Египта 1:0. Сборная Саудовской Аравии была разгромлена сборной России с результатом 0:5.