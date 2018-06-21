В передаче Андрея Малахова Эдита Пьеха встретилась со сводным братом Юзефом после долгих лет разлуки. В свежем интервью легендарная исполнительница рассказала о том, как пообщалась с новообретенным родственником вне камер, и объяснила, почему тот отказался от предложенных ею денег.

В передаче Андрея Малахова Эдита Пьеха встретилась со сводным братом Юзефом после долгих лет разлуки. В свежем интервью легендарная исполнительница рассказала о том, как пообщалась с новообретенным родственником вне камер, и объяснила, почему тот отказался от предложенных ею денег.Эдита Пьеха призналась, что при встрече не сразу узнала Юзефа. Она рассказала о том, как появился на свет ее сводный брат. После смерти мужа и сына мать будущей певицы вышла замуж второй раз, в этом браке и родился мальчик, которого назвали Юзеф. По словам артистки, он был баловнем в семье. А вот ей доставались тумаки."Отчим всегда был излишне строг ко мне. Я приезжала домой с учебы поздно, так как добираться было очень далеко. А он бил меня за это, считал, что я шляюсь, что я падшая. Юзефу он позволял больше. Отчим запрещал мне читать книги, я читала ночью под одеялом. Хоть мы и росли с Юзефом в одной семье, но нас воспитывали по-разному", – отметила Пьеха.Впрочем, сейчас уже все в прошлом. "Умение прощать – свойство сильных", – заключила певица. Дороги Эдиты и Юзефа разошлись, когда в Польше умерла их мать. Они не виделись 40 лет. Встреча состоялась на программе шоу Андрея Малахова. "Юзеф приехал к Малахову со своей подругой. Мне кажется, у них роман. После программы я пригласила их к себе в гости. Дома мы общались до четырех утра: говорили в основном о детстве, вспоминали. Я сказала брату, что хотела бы иногда высылать ему деньги, но он отказался. Сказал, что у него очень хорошая пенсия в Польше. Он озвучил сумму, я перевела в рубли. И, правда, хорошая!" – заявила певица.У Юзефа двое детей – сын Томаш и дочь Эдита, названная в честь артистки. Таково было желание матери певицы. После встречи Пьеха высказала мнение, что будет созваниваться с братом. "А еще я обязательно хочу съездить на могилу мамочки в Польшу", – цитирует Эдиту Пьеху .