Монтажер Каспер Лангбак уместил в одно короткое видео танцевальные сцены из 300 фильмов. В свой супертанцевальный ролик Лангбак включил сцены из Большого Лебовски, Миньонов, Ла-Ла Ленда, Списка Шиндлера и других популярных картин.

Монтажер Каспер Лангбак уместил в одно короткое видео танцевальные сцены из 300 фильмов. В свой "супертанцевальный" ролик Лангбак включил сцены из "Большого Лебовски", "Миньонов", "Ла-Ла Ленда", "Списка Шиндлера" и других популярных картин, сообщает Colossal.В клипе Лангбака звучит музыка "Wham!", певицы Нены, "Joywave" и всевозможные западные шлягеры разных лет.Ранее монтажер опубликовал видео, в котором собрал главных кинозлодеев всех времен.