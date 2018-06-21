Возведение Россией моста через Керченский пролив в Крым создало ряд угроз и методов давления на Украину.

Возведение Россией моста через Керченский пролив в Крым создало ряд угроз и методов давления на Украину.Об этом "Интерфаксу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.По его мнению, Россия теперь может по мосту перебрасывать значительное количество своих войск, для будущего наступления на юге Украины, а также осуществлять контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, и блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море.Турчанинов считает, что Крым и так милитаризован – по его мнению, на полуострове присутствует мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации".Беспокоит секретаря СНБиО и то, что зенитно-ракетные комплексы С-400 способны поражать любую воздушную цель в центральной части Украины.Турчанинов отмечает, что за последние месяцы РФ усилила в Азовском море флотилию своих пограничных войск, усиленную кораблями с Каспийского моря.По его данным, группировка может проводить десантные операции благодаря соответствующим кораблям, кроме того у флотилии имеются на вооружении крылатые ракеты.Всё это, по словам Турчанинова, позволяет России десантировать на побережье Украины части Южного военного округа.Он полагает, что в данное время вдоль границ обеих стран РФ развернула "мощнейшую военную инфраструктуру". Помимо угрозы с Востока Турчанинова беспокоит "нависание" с Севера двух армий российского Западного военного округа — 20-й и 1-й танковой.