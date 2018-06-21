Опасные объекты в самом центре Владимира. Представитель Следкома и Уполномоченный по правам ребёнка проинспектировали сегодня ряд зданий, в которых детские игры могут закончиться трагедией. Что происходит в бывшей спортивной школе? И почему не огорожен недострой рядом со стадионом Торпедо? Александр Инин вместе с проверяющими увидел, как проводят досуг некоторые владимирские подростки.

Cтудёная гора, 14 "а". Когда-то детская спортивная школа, а сейчас пристанище для бомжей. Здание заброшено давно, но пройти внутрь можно. И проходят. И не только люди без определённого места жительства, но и дети. Шею здесь сломать могут запросто.Геннадий Прохорычев, региональный уполномоченный по правам ребёнка: Территориально собственник находится в Москве. Ему говорили, чтобы всё это огородить, забить окна, чтобы не было доступа для несовершеннолетних.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: Один из аргументов власти почти всегда, что не имеют возможности то найти собственника, то ему что-то приказать. Надо составлять договоры купли-продажи таким образом, чтобы вот такие здания в первую очередь были огорожены, или приведены в порядок как условие. И если условие не выполняется на определённом периоде по реконструкции, по сносу, по целевому использованию - значит есть возможность затеять уже гражданский спор.Бизнесмены очень часто поступают по принципу: ни себе - ни людям. Приобретут участок, а потом ничего не делают. Отдайте назад. Дети хотят иметь здесь спортбазу.Геннадий Прохорычев, региональный уполномоченный по правам ребёнка: Давно говорится о спортивном клубе, скейт-парке. Ведь на самом деле здесь можно придумать что-то такое с инженерами. Чтобы дополнительное досуговое место было.А это - недострой. И тоже в самом центре Владимира. И тоже подростки запросто могут сломать здесь шею. Но застройщику похоже на это наплевать. А ведь по инициативе Следственного комитета губернатор Орлова почти год назад своим постановлением обязала муниципальные образования выявлять опасные объекты и производить их консервацию. В мэрии нам сказали, что за стройки, в том числе во Владимире, теперь отвечает областной департамент строительства. А там нам не смогли подготовить ответ оперативно. Похоже, за жизнь детей беспокоятся только представитель Следкома и детский омбудсмен. Они даже на крышу многоэтажки забрались. Если вход на крышу свободен, то такой объект тоже считается опасным.Андрей Шихтин: Мы сюда ходили утром и вечером просто, чтобы красивые виды посмотреть или пофотографировать.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: Постоянно получаем сигналы, что дети появляются на крышах, и делают селфи, что является особенностью опасности.Как правило, двери на чердаках открыты в тех домах, за которые отвечают управкомпании. Следком и уполномоченный по правам ребёнка дойдут и до них. Пока с предупреждением. Главный инженер "управляшки" пока не понимает, насколько всё серьёзно.Николай Белов, главный инженер управкомпании МКП Жилищно-коммунальное хозяйство:-Где-то мы раз в полгода обязательно выходим на места, и состояние дверей проверяем.- Диктора Левитана, 3 "В" как давно проверяли?- Ну, я сейчас не могу сказать.О неутешительных итогах рейда уполномоченный по правам ребёнка сообщит в городскую администрацию. А Следком теперь проведёт доследственную проверку. За последние пять лет в области, именно на таких объектах - двое детей получили травмы, и четверо погибли.