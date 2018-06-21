Ирландские специалисты назвали безопасную для человеческого организма дозу спиртного. Они заявили, что при ее соблюдении горячительные напитки можно употреблять ежедневно.

Ирландские специалисты назвали безопасную для человеческогоорганизма дозу спиртного. Они заявили, что при ее соблюдении горячительные напиткиможно употреблять ежедневно.Эта доза равна не более десяти граммамспирта (стандартная порция алкоголя). По словам ученых, употребляя столько алкоголякаждый день, люди могут обезопасить себя от риска развития различных видов рака.Однако любителям выпить не стоит сильнорадоваться: эксперты подчеркнули, что каждая лишняя доза алкоголя увеличиваетвероятность зарождения некоторых видов онкологических заболеваний, передаеттелеканал .К таким выводам ирландские специалисты пришли,проведя исследование с участием более 99 тысяч человек. Ученые следили засостоянием здоровья добровольцев более восьми лет.Как писали Dni.Ru, всреднем для мужчин безопасной для здоровья дозой алкоголя является 14"стандартов" в неделю и четыре "стандарта" в день. Дляженщин – не больше семи и трех "стандартов" соответственно."Стандартом" считается рюмка (45 миллилитров) крепкого алкоголя,бокал (150 миллилитров) сухого вина или кружка пива (360 миллилитров).Однако не стоит забывать о том, что злоупотреблениеспиртными напитками наносит сильнейший удар по организму и вызывает алкогольнуюзависимость. В частности, ранее эксперимент немецких ученых доказал, чточрезмерное потребление горячительных напитков способствует развитию сердечнойнедостаточности.