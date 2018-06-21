У Незалежной в разработках есть ракетное оружие, которое страна собирается направить против России. Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

У Незалежной в разработках есть ракетное оружие, которое страна собираетсянаправить против России. Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-заместительначальника ГенштабаВооруженных сил Украины Игорь Романенко.Из имеющихся разработок онназвал ракеты "Гарпун" и "Гром-2". При этом генералпризнал, что до столицы России они не долетят."А дальность должна бытьнесколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например,европейскую часть Российской Федерации", – цитирует Романенко "Обозреватель".Он отметил, что эти ракеты должны доставать до Москвы и Санкт-Петербурга.Украинец добавил, что у страны присоздании ракет могут возникнуть проблемы. Например, с международнымограничением по дальности. В пример он привел допустимую для Украины дальностьракеты класса "земля-земля" – до 300 километров.При этом генерал порассуждалнад тем, как обойти запреты. Лазейку Романенко нашел для ракет воздушногобазирования. Он предложил поднять ее на самолете и запустить. "Нам надо иметьтакое ракетное оружие, и мы над ним работаем", – резюмировал генерал. По егословам, "получение отдельных образцов – вопрос одного-двух лет".Напомним, ранее украинский генерал поразил журналистов"железной логикой". По словам Игоря Романенко, если бы у Россиидействительно была ракета с ядерной энергетической установкой, Владимир Путин"не боролся бы с Украиной".