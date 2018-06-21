У Незалежной в разработках есть ракетное оружие, которое страна собирается
направить против России. Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-заместитель
начальника Генштаба
Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
У Незалежной в разработках есть ракетное оружие, которое страна собирается
направить против России. Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-заместитель
начальника Генштаба
Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
Из имеющихся разработок он
назвал ракеты "Гарпун" и "Гром-2". При этом генерал
признал, что до столицы России они не долетят.
"А дальность должна быть
несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например,
европейскую часть Российской Федерации", – цитирует Романенко "Обозреватель".
Он отметил, что эти ракеты должны доставать до Москвы и Санкт-Петербурга.
Украинец добавил, что у страны при
создании ракет могут возникнуть проблемы. Например, с международным
ограничением по дальности. В пример он привел допустимую для Украины дальность
ракеты класса "земля-земля" – до 300 километров.
При этом генерал порассуждал
над тем, как обойти запреты. Лазейку Романенко нашел для ракет воздушного
базирования. Он предложил поднять ее на самолете и запустить. "Нам надо иметь
такое ракетное оружие, и мы над ним работаем", – резюмировал генерал. По его
словам, "получение отдельных образцов – вопрос одного-двух лет".
Напомним, ранее украинский генерал поразил журналистов
"железной логикой". По словам Игоря Романенко, если бы у России
действительно была ракета с ядерной энергетической установкой, Владимир Путин
"не боролся бы с Украиной".