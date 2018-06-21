Блокировка кровотока в крупном сосуде – проблема, которая приводит к почти мгновенной смерти человека. При этом многие даже не в курсе, что их жизнь висит на волоске. Канадские исследователи представили разработку, которая спасёт миллионы людей.

Канадские исследователи представили разработку, которая поможет справиться с проблемой закупорки крупных сосудов и спасёт жизни миллионам людей. Речь идёт об "умном" стенте, который будет следить за состоянием артерий и предупреждать пациентов и медиков о возможных рисках.Поясним, что проблема закупорки и сужения сосудов, а также развития атеросклероза (хронического заболевания артерий) сегодня волнует врачей по всему миру. Курение, неправильное питание и ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, постоянное эмоциональное напряжение – это лишь некоторые факторы, которые способствуют образованию бляшек в кровеносных сосудах людей.Такие атеросклеротические бляшки препятствуют прохождению крови по артериям, из-за чего у человека повышается риск развития болезней сердца и возникновения инсульта и инфаркта.Чтобы восстановить нормальный кровоток, пациентам, у которых диагностирована закупорка артерий, в них устанавливают специальные стенты – конструкции в форме цилиндрического каркаса. Их имплантируют в место сужения артерии, чтобы расширить её и восстановить кровоснабжение. Подобные стенты могут быть металлическими или пластиковыми, а также органическими (последние со временем полностью растворяются в организме).Но, по словам медиков, стентирование – это лишь временная мера. По статистике, каждый третий пациент сталкивается в рестенозом – возобновлением сужения артерии. И такое состояние может вызвать ещё больше осложнений, особенно если сосуд продолжает сужаться вокруг стента.Поэтому команда из Университета Британской Колумбии разработала новый "умный" стент, который способен фиксировать даже малейшие изменения скорости кровотока.Устройство обнаруживает признаки закупорки и сужения сосудов на самых ранних стадиях и сообщает об этом пользователю. Данные позволяют провести своевременную диагностику и назначить более эффективное лечение, поясняет ведущий автор исследования профессор Кенити Такахата (Kenichi Takahata)."Мы модифицировали стент, чтобы он функционировал как миниатюрная антенна, и добавили специальный микродатчик, который мы разработали для непрерывного отслеживания [параметров] кровотока. Затем данные могут быть отправлены беспроводным способом на внешнее устройство", — рассказывает профессор Такахата. Таким образом медики будут получать постоянно обновляемую информацию о состоянии артерии.Каркас стента специалисты создали из медицинской нержавеющей стали. По их словам, конструкция мало чем отличается от традиционных аналогов, поэтому для её внедрения не потребуется использовать сложные операции. Имплантировать стент в артерию можно будет при помощи обычной ангиопластики – хирургической манипуляции, в ходе которой врачи расширяют нужный участок кровеносного сосуда при помощи стента.Но, пожалуй, самое важное, что смарт-устройство обнаружит признаки не только начинающегося атеросклероза, но и рестеноза."Стандартные инструменты диагностики, такие как компьютерная томография или ангиография, могут быть непрактичными или неудобными для пациента. Использование смарт-стента вместо стандартного упрощает методы контроля состояния пациента и предлагает своевременное лечение, если это необходимо", — отмечает профессор Йорк Сян (York Hsiang).Авторы разработки добавляют, что прототип "умного" стента уже прошёл первые испытания в лабораторных условиях, а также на модельных организмах – свиньях. Кенити Такахата уже запатентовал технологию. Теперь его команда занимается усовершенствованием разработки и готовится к первым клиническим испытаниям, а также ищет компании, которые займутся коммерческим производством новинки.Более подробно об "умных" стентах, которые, вероятно, помогут спасти немало жизней, рассказывается в статье, опубликованной в журнале Advanced Science.Напомним, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других разработках, которые помогут предотвратить развитие атеросклероза. Так, в будущем спасать артерии от закупорки, будут нанороботы-штопоры, а чистку сосудов изнутри доверят пептидным нановолокнам.Кстати, для профилактики атеросклероза медики советуют потреблять больше пищи, богатой калием.