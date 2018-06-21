Местные хулиганы уже четыре раза воровали кольцо, которое держит в руке мастер

Местные хулиганы уже четыре раза воровали кольцо, которое держит в руке мастерВ июне на Советской площади появилась скульптура, изображающего ювелира-кустаря с кольцом в левой руке. Инициатором установки памятника стал Андрей Смирнов - руководитель ювелирного салона Аметист. Еще до открытия памятника кольцо уже четыре раза крали местные вандалы. Смирнов сообщили, что в ближайшее время заменят руку Кустаря и он будет держать кольцо крепче.Руководитель музея ювелирного искусства Денис Иванцов, попытался решить проблему более творческим образом. Он придумал легенду, которая гласит, что мастер наложил на перстень завет на похищение и воровство: тот, кто кольцо заберет себе не удачу обретет, а всего лишится.Скульптура располагается недалеко от памятника Юрию Долгорукому, около ювелирного салона Аметист.