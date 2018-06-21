В столице России прошел ежегодный двухдневный Фестиваль приемных семей.

В столице России прошел ежегодный двухдневный Фестиваль приемных семей.На его открытии выступила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алла Дзугаева, которая поздравила участников с праздником и поблагодарила родителей за доброту и огромный вклад в развитие семейной культуры в России.Она сообщила, что в настоящее время в столице 19 тысяч детей-сирот живут в приемных семьях и число последних постоянно растет. При этом, по словам Дзугаевой, сокращается число несовершеннолетних в организациях для сирот. Так, если пять лет назад их было около 5000, то на сегодняшний день – 1600.Представитель департамента проинформировала собравшихся и о том, что Московская городская дума решила сделать премию департамента труда и социальной защиты населения Москвы "Крылья аиста" – общегородской. Она будет вручаться в восьми номинациях лучшим приемным семьям столицы в денежном эквиваленте.В первый день фестиваля десятки приемных семей на трех теплоходах с аниматорами в исторических костюмах приняли участие в увлекательной речной экскурсии по Москве-реке. Второй день прошел в парке "Красная Пресня". Для детей были организованы творческие мастер-классы, увлекательный семейный квест, анимационная программа для всех возрастов, фокусы, химическое шоу, шоу мыльных пузырей, возможность сделать поделки своими руками.