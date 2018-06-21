В курортном
турецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли в
увеселительном заведении Медуза на Барлар-стрит.
В курортном
турецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли в
увеселительном заведении "Медуза" на Барлар-стрит.
По
данным правоохранителей, у клуба остановился автомобиль, из которого вышел
вооруженный человек. Он зашел в заведение и открыл беспорядочных огонь.
В
результате ранения получили шесть человек. Для 40-летней певицы и хозяина
ночного клуба они оказались смертельными. Еще четверо пострадавших находятся в
больнице, передает The Sun.
Трагедия попала в объективы камер
видеонаблюдения. Благодаря записи с них полиции удалось разглядеть регистрационные
номера машины преступника.
Автомобиль
уже удалось найти. Задержаны и четверо подозреваемых: они отправлены под
стражу. Подробности их допроса пока не разглашаются в интересах следствия.
Хэсер Тулу – популярная в Турции певица,
актриса и модель. Родилась 10 апреля 1978 года в Измире. Ее клип на песню Ömür
Törpüsü собрал на YouTube более
четырех миллионов просмотров.
Напомним, ранее в США убили 20-летнего известного
рэп‐исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Его
жизнь оборвалась из-за ограбления. Двое неизвестных застрелили музыканта в его
машине и забрали сумку Louis Vuitton.