В курортном турецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли в увеселительном заведении Медуза на Барлар-стрит.

В курортномтурецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли вувеселительном заведении "Медуза" на Барлар-стрит.Поданным правоохранителей, у клуба остановился автомобиль, из которого вышелвооруженный человек. Он зашел в заведение и открыл беспорядочных огонь.результате ранения получили шесть человек. Для 40-летней певицы и хозяинаночного клуба они оказались смертельными. Еще четверо пострадавших находятся вбольнице, передает The Sun.Трагедия попала в объективы камервидеонаблюдения. Благодаря записи с них полиции удалось разглядеть регистрационныеномера машины преступника.Автомобильуже удалось найти. Задержаны и четверо подозреваемых: они отправлены подстражу. Подробности их допроса пока не разглашаются в интересах следствия.Хэсер Тулу – популярная в Турции певица,актриса и модель. Родилась 10 апреля 1978 года в Измире. Ее клип на песню ÖmürTörpüsü собрал на YouTube болеечетырех миллионов просмотров.Напомним, ранее в США убили 20-летнего известногорэп‐исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Егожизнь оборвалась из-за ограбления. Двое неизвестных застрелили музыканта в егомашине и забрали сумку Louis Vuitton.