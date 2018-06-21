Теперь тот, кто хотел передать наркотики, может получить свой срок

Теперь тот, кто хотел передать наркотики, может получить свой срокПри досмотре посылок сотрудники Покровской колонии №2 обнаружили в кофе комочки, похожие на пластилин.Посылка предназначалась одному из осужденных, отбывающих наказание за кражу. Экспертиза показала, что в растворимом кофе пытались передать 3,22 грамма гашиша. Теперь мужчине грозит срок до 12 лет.Это не первый случай обнаружения наркотиков в посылках для осуждены в покровскую колонию №2. В январе гашиш нашли в шариковой ручке.