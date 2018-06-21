Начальник УВД генерал-майор полиции Юрий Дёмин в присутствии личного состава вручил троим сотрудникам государственные награды....

В актовом зале Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу прошло торжественное мероприятие. Начальник УВД генерал-майор полиции Юрий Дёмин в присутствии личного состава вручил троим сотрудникам государственные награды.Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены подполковник полиции Александр Астахов, майор полиции Александр Брусницын и капитан полиции Максим Смиркин.Также правами Министра МЧС РФ за активное межведомственное сотрудничество и неоценимый вклад в совместную работу медалью «За содружество во имя спасения» награждён заместитель начальник УВД по ЮЗАО подполковник полиции Алексей Андреев.Данные сотрудники неоднократно поощрялись руководством ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве за высокие достижения в оперативной деятельности и охране общественного порядка. На протяжении долгого времени они с полной самоотдачей несут службу в органах внутренних дел и стоят на страже безопасности граждан, готовы в любую минуту прийти на помощь.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56