Выяснилось, что в воде превышена концентрация нитратов и жесткости

Исследование родниковой воды было проведено в мае 2018 года . Были взяты пробы из Леонтьевского родника, Казанского, родника в район ГЭС, на улице Маякосвской, Офицерской, и родника на территории стадиона Торпедо - Гончары.Леоньтевский родник оказался загрязнен колиформными бактериями, живущие в теплокровных существах . В воде они появляются из-за фекалий, которые в свою очередь попадают в воду из сточных канав, выгребных ям, фильтровых траншей. Однака они устраняются из воды кипячением.Анализ проб родника на улице Орфеевской показал, что вода содержит много магния и кальция, поэтому очень жесткая. А вода в роднике Гончары содержит значительно больше нормы азота нитратов. Это свидетельствует о попадании в воду хозяйственно-бытовых стоков.В нижеприведенной таблице видно какие родники Владимира самые чистые.