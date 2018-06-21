«Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработал мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» и выполнил работы по обновлению Личного кабинета для юридических лиц и предпринимателей на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Технологическим партнером проекта выступила компания РТЛабс.

Ростелеком по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработал мобильное приложение Госуслуги Бизнес и выполнил работы по обновлению Личного кабинета для юридических лиц и предпринимателей на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Технологическим партнером проекта выступила компания РТЛабс.Приложение Госуслуги Бизнес доступно владельцам мобильных устройств с операционными системами iOS и Android. Войти в него можно через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. А пользователи приложения Госуслуги для физических лиц могут пройти упрощенную авторизацию – с помощью уже используемого ПИН-кода.В приложении можно получить информацию о прошедших или предстоящих проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя, а также о штрафах, выписанных на транспорт компании. С помощью Госуслуги Бизнес можно записаться на прием или подать обращение в органы прокуратуры и отслеживать статус его обработки, а также направить в Росгвардию уведомление о детективной и охранной деятельности.Аналогичные возможности для юридических лиц представлены в обновленном Личном кабинете на Едином портале госуслуг. Полностью переработанный пользовательский интерфейс дает доступ к информации о компании, ее сотрудниках, филиалах, транспортных средствах, статусе заказанных услуг, а также о мероприятиях контрольно-надзорной деятельности. При этом данные о предстоящих проверках можно получить как в Личном кабинете, так и по электронной почте.В Едином личном кабинете теперь можно управлять своим личным и бизнес-аккаунтом – вводить логины и пароли каждый раз не нужно. Руководители организаций могут предоставлять своим сотрудникам доступ в личный кабинет, права на редактирование информации об организации или подготовку заявления на получение госуслуг.В ходе развития инфраструктуры электронного правительства мы создаем новые каналы, которые облегчают взаимодействие бизнеса с государством. Сегодня на Едином портале госуслуг уже зарегистрировано более 500 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их количество растет. Мы уверены, что новый цифровой сервис значительно упростит условия для предпринимательской деятельности, - отмечает Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО Ростелеком.* * *ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.* * *АО РТ Лабс (www.rtlabs.ru, https://t.me/rtlabs_news) – дочерняя компания ПАО Ростелеком, основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО РТ Лабс получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО Ростелеком.В РТ Лабс работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения РТ Лабс в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.В структуру РТ Лабс входит предприятие РТ Регионы, субъект малого и среднего бизнеса, а также РТК Софт Лабс, резидент ОЭЗ Иннополис и флагманский Центр компетенций Группы компаний.Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности РТ Лабс - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО Ростелеком.