Традиционные соревнования посвящены памяти владимирских сотрудников ГИБДД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Чемпионат УМВД России по Владимирской области по автомобильному многоборью, посвященный памяти сотрудников ГИБДД В.В. Михалькова, В.А. Гуреева и Г.Б. Митрюхина, погибших при исполнении служебного долга, прошел в Суздале. В течение двух дней в мастерстве скоростного маневрирования на служебном автомобиле, применении боевого оружия, знании правил дорожного движения соревновались 40 сотрудников полиции из разных подразделений регионального Управления МВД России и районных территориальных органов.Почётными гостями мероприятия стали родственники погибших сотрудников. В приветственном слове они выразили благодарность за память, которую чтут полицейские о своих старших товарищах, пожелали всем удачи и победы. Почётным гостям вручили подарки и цветы. Памяти погибших сотрудников была объявлена минута молчания.После церемонии открытия участники соревнований приступили к выполнению заданий первого дня чемпионата. Командам предстояло продемонстрировать навыки управления служебным автомобилем.Этап проходил на территории автовокзала в городе Суздале. Каждая команда, состоящая из двух человек, двигаясь по комбинированной трассе, выполняла ряд упражнений разного уровня сложности. Например, полицейские преодолевали участки с несколькими фигурами, расположенными на одной линии и смещенными поочередно от центральной оси, выполняли разворот в условном «коридоре» с ограниченными длиной и шириной и т.д. Трассу необходимо было пройти за максимально короткое время с минимальным количеством ошибок, за которые можно было получить штрафные баллы.Не менее динамичным был и второй день. Команды сдали экзамен на знание правил дорожного движения, а затем, на полигоне в районе села Кидекша, демонстрировали навыки скоростной стрельба по цели с заданными областями поражения со сменой позиции для стрельбы.Второй соревновательный день завершился подведением итогов чемпионата.Места распределились следующим образом:1 группа:- МО МВД России «Ковровский»,- УМВД по г. Владимиру,УМВД России по Кольчугинскому району.2 группа:- ЦПП УМВД России по Владимирской области,- УГИБДД УМВД России по Владимирской области,- ОСН «Гром» и ОМВД России по Суздальскому району.Призёры были награждены кубками. Всем участникам соревнований вручили грамоты.