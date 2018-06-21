Звезда Дома-2, ведущая Алена Водонаева выложила в своем микроблоге очень личное видео. На нем в ее спальню входит девушка и, сильно удивившись, выходит.

Звезда "Дома-2", ведущая Алена Водонаева выложила в своем микроблоге очень личное видео. На нем в ее спальню входит девушка и, сильно удивившись, выходит."Недавно ко мне в гости приезжала подруга @lubovpeterson. Угадайте, что ее так смутило, когда она вошла в спальню? Варианты! Стеб приветствуется. (п.с. Учитывайте, что за пять лет дружбы мы мало чем можем удивить друг друга)", – написала модель к ролику, прояснив ситуацию. Что же такое удивительное делала в постели Алена, остается только гадать, что и делают поклонники Водонаевой.