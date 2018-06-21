В гости к Анастасии Волочковой пришли мексиканские журналисты. Российская балерина не только удивила телевизионщиков внушительным домиком для гостей, но и роскошной баней, в которой умудрилась побить телеведущего березовым веником.

В гости к Анастасии Волочковой пришли мексиканские журналисты. Российская балерина не только удивила телевизионщиков внушительным "домиком" для гостей, но и роскошной баней, в которой умудрилась побить телеведущего березовым веником.В связи с проходящим в России чемпионатом мира по футболу, в страну прибыли не только иностранные игроки и болельщики, но и зарубежные журналисты. Так, Анастасия Волочкова пригласила к себе в гости мексиканских репортеров. О том, как прошла интернациональная встреча, балерина рассказала общественности, опубликовав несколько видео и фото на своей официальной страничке в социальной сети Instagram."Меня знают и любят даже там, через такие расстояния, смотрели все мои балетные выступления, интересуются моей жизнью. Я – единственная русская, кого пригласили к съёмкам в документальном фильме. Они, мексиканцы, очень дружелюбные, открытые, такие же, как мы, также радуются, переживают, плачут, смеются. За время сьемок мы подружились.👍🏼🌺💃🏼🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала довольная Анастасия Волочкова.Балерина показала телевизионщикам не только свой особняк, в котором живет, но и гостевой дом, который , по словам самой Анастасии, вызвал у них оторопь. "Экскурсия по моему гостевому домику в 250 метров на мексиканцев произвела впечатление..💃🏼 Но это еще только начало...🤣 " – многозначительно оповестила общественность балерина.Действительно, далее Волочкова отвела мексиканцев в баню, в которой, по ее словам, парится три раза в неделю. Там, артистка с помощью переводчика научила иностранцев правильно пользоваться веником. Более того, усадив ведущего рядом с собой на полку, балерина им легонько побила мексиканца."Эти веники нужно размочить в воде, желательно, два или три, сделать так, чтобы в этой бане было в четыре раза жарче, чем в Мексике, градусов 90. И этим вениками чик-чик, чик-чик (балерина похлопала себя веником по спине. – Прим.ред.) Иди, Чики, ко мне. Я тебя чуть-чуть побью. И водой подается на камни. Там такой пар. Приезжай ко мне попариться в баню, я буду париться в шпагате, как обычно", – рассказала Анастасия мексиканцам.В ответ телеведущий признался, что баня Волочковой выглядит слишком красиво, чтобы в ней париться. Интересно, что все эти фотографии и видеозаписи подписчики никак не прокомментировали. А потому, что Анастасия Волочкова отключила эту функцию.