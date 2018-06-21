Спикер Госдумы вступился за представителей Единой России, заседающих и заседавших ранее в нижней палате парламента. Комментируя критические слова депутата от ЛДПР Сергея Иванова в адрес единороссов, Вячеслав Володин призвал коллегу не переворачивать факты с ног на голову.
Спикер Госдумы вступился за представителей "Единой России", заседающих и заседавших ранее в нижней палате парламента. Комментируя критические слова депутата от ЛДПР Сергея Иванова в адрес единороссов, Вячеслав Володин призвал коллегу не переворачивать факты с ног на голову.
Председатель нижней палаты парламента эмоционально
отреагировал на выступление депутата от фракции ЛДПР Сергея Иванова, в ходе которого
тот раскритиковал работу депутатов от "Единой России". Как напомнил
Вячеслав Володин, в 1990-е годы в Госдуме буквально жили олигархи, скупавшие
парламентариев пачками.
Благодаря такому положению дел, отметил он, финансовые
воротилы проводили свои решения. В то же время, по его словам, пенсионеры не
получали пенсии. С приходом единороссов ситуация изменилась, подчеркнул Володин.
"Пока "медведь" (так называли партию
"Единство", которая затем стала составляющей частью "ЕР" – Прим.
ред.) в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатов
десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа, – сказал
думский спикер. – А наши пенсионеры пенсии не получали по полгода".
Как подчеркнул Вячеслав Володин, дефолт 1998 года находится
на совести именно тех людей, "кто в этой Думе и в этом зале находился".
"Поэтому не надо брать и переворачивать с ног на голову", – сказал он,
заметив, что история очень быстро забывается.
Ранее Сергей Иванов выступил в ходе обсуждения плана работы на
июль. Именно в этом месяце планируется рассмотреть в первом чтении проект
закона об изменениях в пенсионной системе. Депутат заявил, что с 1999 года "из
месяца в месяц, из года в год мы принимаем вот эти графики работы и, как
видите, жизнь улучшается".
По словам Иванова, в итоге "все приходит к обратному".
Законодатель отметил, что Дмитрий Медведев, возглавляющий "ЕР", был
недавно утвержден Госдумой премьер министром. "И он (Медведев) говорит: "У
нас все хорошо, но бедность побороть не удалось, бедность нас опять победила",
потом приходит небольшое время, и он говорит, что у нас, оказывается, денег нет
на пенсии", – сказал депутат.
Напомним, ранее на заседании кабинета министров было
объявлено о планах по повышению пенсионного возраста для россиян. Согласно
планам правительства, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в
63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно. Согласно концепции законопроекта, изменения
будут происходить постепенно, начиная с 2019 года.