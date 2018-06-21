Спикер Госдумы вступился за представителей Единой России, заседающих и заседавших ранее в нижней палате парламента. Комментируя критические слова депутата от ЛДПР Сергея Иванова в адрес единороссов, Вячеслав Володин призвал коллегу не переворачивать факты с ног на голову.

Спикер Госдумы вступился за представителей "Единой России", заседающих и заседавших ранее в нижней палате парламента. Комментируя критические слова депутата от ЛДПР Сергея Иванова в адрес единороссов, Вячеслав Володин призвал коллегу не переворачивать факты с ног на голову.Председатель нижней палаты парламента эмоциональноотреагировал на выступление депутата от фракции ЛДПР Сергея Иванова, в ходе котороготот раскритиковал работу депутатов от "Единой России". Как напомнилВячеслав Володин, в 1990-е годы в Госдуме буквально жили олигархи, скупавшиепарламентариев пачками.Благодаря такому положению дел, отметил он, финансовыеворотилы проводили свои решения. В то же время, по его словам, пенсионеры неполучали пенсии. С приходом единороссов ситуация изменилась, подчеркнул Володин."Пока "медведь" (так называли партию"Единство", которая затем стала составляющей частью "ЕР" – Прим.ред.) в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатовдесятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа, – сказалдумский спикер. – А наши пенсионеры пенсии не получали по полгода".Как подчеркнул Вячеслав Володин, дефолт 1998 года находитсяна совести именно тех людей, "кто в этой Думе и в этом зале находился"."Поэтому не надо брать и переворачивать с ног на голову", – сказал он,заметив, что история очень быстро забывается.Ранее Сергей Иванов выступил в ходе обсуждения плана работы наиюль. Именно в этом месяце планируется рассмотреть в первом чтении проектзакона об изменениях в пенсионной системе. Депутат заявил, что с 1999 года "измесяца в месяц, из года в год мы принимаем вот эти графики работы и, каквидите, жизнь улучшается".По словам Иванова, в итоге "все приходит к обратному".Законодатель отметил, что Дмитрий Медведев, возглавляющий "ЕР", былнедавно утвержден Госдумой премьер министром. "И он (Медведев) говорит: "Унас все хорошо, но бедность побороть не удалось, бедность нас опять победила",потом приходит небольшое время, и он говорит, что у нас, оказывается, денег нетна пенсии", – сказал депутат.Напомним, ранее на заседании кабинета министров былообъявлено о планах по повышению пенсионного возраста для россиян. Согласнопланам правительства, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно. Согласно концепции законопроекта, изменениябудут происходить постепенно, начиная с 2019 года.