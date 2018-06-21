Выдавал аттестаты за вознаграждение. Одного из сотрудников учебного комбината «Агрострой» будут судить за коммерческий подкуп и подделку документов.

Выдавал аттестаты за вознаграждение. Одного из сотрудников учебного комбината «Агрострой» будут судить за коммерческий подкуп и подделку документов. В комбинате мужчина работал c 2011 года, в том числе состоял там в аттестационной комиссии. Пользуясь служебным положением, за денежное вознаграждение, он оформлял свидетельства студентам без их обучения и сдачи выпускного экзамена. Следственными органами мужчине предъявлено обвинение по 9 эпизодам совершения преступлений. Выяснилось, что с мая 2017 по февраль 2018 года сотрудник учебного комбината получил от заинтересованных лиц более 112 тысяч рублей и три бутылки коньяка.