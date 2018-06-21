В ночь на 21 июня была уничтожена одна из заправок на трассе Киев – Житомир. Виновником инцидента стал водитель, который забыл вытащить из своего бензобака заправочный пистолет.

В ночь на 21 июня была уничтожена одна из заправок на трассеКиев – Житомир. Виновником инцидента стал водитель, который забыл вытащитьиз своего бензобака заправочный пистолет.Как только мужчина отъехал сместа, установка для отпуска бензина упала. Через несколько секунд прогремелмощный взрыв. Водитель скрылся с места происшествия, передает ТСН. К счастью, в ЧП на АЗС никто непострадал. Виновника разыскивает полиция. Против него уже возбужденоуголовное производство.