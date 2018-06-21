В ночь на 21 июня была уничтожена одна из заправок на трассе
Киев – Житомир. Виновником инцидента стал водитель, который забыл вытащить
из своего бензобака заправочный пистолет.
В ночь на 21 июня была уничтожена одна из заправок на трассе
Киев – Житомир. Виновником инцидента стал водитель, который забыл вытащить
из своего бензобака заправочный пистолет.
Как только мужчина отъехал с
места, установка для отпуска бензина упала. Через несколько секунд прогремел
мощный взрыв. Водитель скрылся с места происшествия, передает ТСН. К счастью, в ЧП на АЗС никто не
пострадал. Виновника разыскивает полиция. Против него уже возбуждено
уголовное производство.