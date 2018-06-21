Финансовые льготы для семей с детьми-инвалидами. Депутаты ЗакСобрания предложили внести изменение в закон о транспортном налоге. Тем самым освободить от его уплаты одного из родителей ребенка-инвалида.

Финансовые льготы для семей с детьми-инвалидами. Депутаты ЗакСобрания предложили внести изменение в закон о транспортном налоге. Тем самым освободить от его уплаты одного из родителей ребенка-инвалида. Льгота будет распространится на один легковой автомобиль, мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. С такой просьбой о смягчении налога к народным избранникам не раз поступали коллективные обращения от семей, где воспитываются дети с тяжелыми заболеваниями. Сейчас во Владимирской области проживают более 4800 детей-инвалидов. В случае принятия закона, по словам депутатов, сумма финансирования из бюджета не превысит 22 миллионов рублей.