Решили взять бездомных под опеку. Волонтеры Мурома и Коврова хотят создать в своих городах приюты для животных. Проблема, по словам зоозащитников, уже стоит довольно остро. Больных животных привозят во владимирские приюты. Но здесь для всех места нет. Тем временем, районы должны получать деньги на отлов и стерилизацию бездомных собак. Тему продолжит Валентина Мартынова.

Они облаивают всех подряд и пугают прохожих. И такая картина на улицах Мурома регулярна. Не редки случаи, рассказывают муромчане, когда бездомные животные кусают людей.Евгений Вощинский, ветеринарный врач, волонтёр (г. Муром): Собака напала. Бегало три собаки, стая, и укусила мужчину за ногу и за руку. Порвала куртку, он никуда не обращался, потому что смысла нет.А ведь эти бродяги нуждаются в квалифицированной помощи, говорят волонтеры. Бездомных животных необходимо отлавливать, лечить и стерилизовать. Сами они такой работой занимаются, на добровольных началах.Алексей Панин, волонтёр (г. Муром): Находим животных больных, пришибленных, например, машиной, помогаем, стараемся передержать в доме, у кого какая возможность есть.Молодые люди рассказывают, бродячих собак в городе отлавливают, на это спецорганизации получают муниципальные деньги. Но что дальше происходит с животными - неизвестно, поскольку в Округе нет ни одного официального приюта для дворняг.Евгений Вощинский, ветеринарный врач, волонтёр (г. Муром): Отлов происходит, но происходит не качественно. Животные исчезают, стерилизации не подлежат, ничего. Просто исчезают с улиц. Мы предлагаем открыть приют вместе с клиникой. Чтобы и лечить животных, и выполнять все работы по стерилизации, по чипированию.Обустроить и содержать приют муромские волонтеры готовы на свои деньги, единственное, сейчас просят местных чиновников помочь и выделить им помещение. Но в ответ пока не получили ни да, ни нет. С таким же вопросом уже в свою администрацию готовят обращение и ковровские волонтёры. Та же беда - мохнатых беспризорников много и ими никто не занимается.Альберт Истомин, волонтёр (г. Ковров): Просто отстреливают животных, ну, насколько мне известно. Никто их там не вылавливает, не стерилизует, не кастрирует. Вот, например, во Владимире я ходил по городу, я видел собак с метками на ушах, которые понятно, что кастрированные или стерилизованы, в Коврове такого нет.Но замглавы Коврова нас заверил, что животными занимаются и есть муниципальные контракты со специалистами. А приют городу действительно нужен и волонтерам чиновники готовы помочь.Юрий Морозов, зам. главы администрации г. Коврова (по телефону): Мы со своей стороны готовы предприятиями муниципальными и не только, земля будет, они начнут что-то делать, в складчину чем-то помочь, доводить дело до конца. Мы в городе за свои деньги не уполномочены. По 131 ФЗ даже взяться за это не можем. Да и города так застроены плотно, что в городах это сделать нельзя. На окраине города, где-то на районной земле, не вопрос! Поможем, чем сможем.Сегодня на всю область действуют всего три официальных приюта для бездомных животных - один в Гусь-Хрустальном и два во Владимире. Сюда везут пострадавших бездомных животных со всех районов. При этом, уверяют руководители приютов, деньги на отлов, лечение и стерилизацию дворняг из бюджета выделяются. Вот только освоить их некому.Валентина Сокова, руководитель центра животных Валента: На каждый регион есть деньги, но их не выбирают, потому что нет ничего в городе. И вот нам говорили, почему? Даже деньги есть, и взять их некому. Вот если сейчас появится в Коврове и администрация отреагирует положительно, то в Коврове появится приют. Нам же много тоже из Коврова везут, из Кольчугино везут, из Мурома, порой, привозят. Со всех районов привозят животных.Лариса Гвоздева, директор приюта-клиники "Атлант": Помогаем по ветеринарии им, помогаем советами также, помогаем по другим видам животных, потому что у нас специалисты разностороннего профиля, это все помогаем.Сейчас владимирские специалисты помогают волонтерам Мурома и Коврова подготовить необходимые документы и просчитать сметы для будущих приютов. Также официальное письмо уже с криком о помощи бездомным животным в районах в ближайшие дни направиться в Белый Дом.