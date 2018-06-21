Российское посольство в столице Колумбии Боготе официально подтвердило смерть российского ведущего и музыканта Андрея Бородина. Кроме того, представитель дипмиссии пролил свет на обстоятельства произошедшего.

Российское посольство в столице Колумбии Боготе официально подтвердило смерть российского ведущего и музыканта Андрея Бородина. Кроме того, представитель дипмиссии пролил свет на обстоятельства произошедшего.По информации источников, тело Бородина нашли в запертом номере в отеле в Медельине. Поначалу пресса распространяла множество непроверенных версий о гибели молодого шоумена, но теперь ситуацию прояснил более достоверный источник.Дипломат Евгений Наумов сообщил, что пока нет оснований полагать, что к гибели Андрея Бородина кто-либо причастен, передает РИА Новости. "По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", – отметил он.Информация дополняется.