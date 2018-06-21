Ненависть к советскому прошлому вызвала негодование в Совете Федерации. Артисту напомнили, что не стоит забывать свои корни и тех, кому он обязан успехом.

Ненависть к советскому прошлому вызвала негодование в Совете Федерации. Артисту напомнили, что не стоит забывать свои корни и тех, кому он обязан успехом.Успех грузинского певца, как и его умственные способности, поставили под сомнение. Сенатор Алексей Пушков заявил, что актер и певец Вахтанг Кикабидзе не добился бы успеха, если бы не СССР. "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости – нет", – написал в Twitter парламентарий.Такой фразой политик отреагировал на народного артиста в интервью Жанне Немцовой, где тот поделился мнением о распаде СССР. Актер рассказал, что по такому случаю накрыл с друзьями стол и сильно напился, хоть и не сразу осознал, что страны больше нет. Кикабидзе также признался, что ненавидит герб Советского Союза. По его словам, тот факт, что главный символ страны состоял из серпа и молота, говорил о "хреновой жизни".Режиссер Николай Досталь, являющийся продюсером одного из фильмовгрузинского актера, в беседе с заявил, что не хочет комментировать его резкиевысказывания. "Я некомментировал своего друга Алешу Серебрякова, когда он там что-то сказал. Не собираюсьэтого делать и сейчас – комментировать Кикабидзе", – заявил Досталь.