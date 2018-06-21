Жители Воронежа утверждают, что стали свидетелями падения метеорита. Некоторые очевидцы сообщили, что видели яркую вспышку и странное небесное тело.

Жители Воронежа утверждают, что стали свидетелями падения метеорита. Некоторые очевидцы сообщили, что видели яркую вспышку и странное небесное тело.Сначала жители Воронежаподелились фотографиями и видеозаписями, на которых был виден лишь странныйслед в небе. Тогда многие усомнились, что это был действительно метеорит.Однако позже в сообществе "Настоящий Воронеж" социальной сети Вконтактепоявился ролик с видеорегистратора одного из автомобилей. На нем уже четко видно, что странное небесное тело взрывается в воздухе, после чего появляется яркая вспышка. Некоторые пользователи Сети предположили, чтоэто мог быть некий снаряд, запущенный на военных учениях.