Жители Воронежа утверждают, что стали свидетелями падения метеорита. Некоторые очевидцы сообщили, что видели яркую вспышку и странное небесное тело.
Жители Воронежа утверждают, что стали свидетелями падения метеорита. Некоторые очевидцы сообщили, что видели яркую вспышку и странное небесное тело.
Сначала жители Воронежа
поделились фотографиями и видеозаписями, на которых был виден лишь странный
след в небе. Тогда многие усомнились, что это был действительно метеорит.
Однако позже в сообществе "Настоящий Воронеж" социальной сети Вконтакте
появился ролик с видеорегистратора одного из автомобилей. На нем уже четко видно, что странное небесное тело взрывается в воздухе, после чего появляется яркая вспышка. Некоторые пользователи Сети предположили, что
это мог быть некий снаряд, запущенный на военных учениях.