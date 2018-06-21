На Крымском мосту пролилась кровь. Погиб рабочий, задавленный огромным краном с грузом. Это первая гибель человека на путепроводе, открытом больше месяца назад, но, вполне возможно, что не последняя. Украина уже давно вынашивает планы атаки моста, а тамошние националисты способны устроить на нем кровавую провокацию.

На Крымском мосту пролилась кровь. Погиб рабочий,задавленный огромным краном с грузом. Это первая гибель человека напутепроводе, открытом больше месяца назад, но, вполне возможно, что непоследняя. Украина уже давно вынашивает планы атаки моста, а тамошниенационалисты способны устроить на нем кровавую провокацию.О смерти рабочего сообщило в четверг, 21 июня, Южноеследственное управление на транспорте Следственного комитета России. Правда,трагедия произошла еще 27 мая во время строительства железнодорожной арки научастке между косой и островом Тузла в Темрюкском районе Краснодарского края.Сообщается, что один из крановщиков, перед тем какразвернуть кран с грузом, не убедился, что в зоне маневра нет людей. Врезультате смертельные травмы получил бетонщик: его придавило грузом подъемника кметаллическому ограждению рабочего моста. Смерть была мгновенной.Как и полагается, по факту случившегося возбудили уголовноедело по части 2 109-й статьи Уголовного кодекса "Причинение смерти понеосторожности". Нет сомнений, что правоохранительные органы во всемразберутся и накажут виновного.Но гибель рабочего может показаться незначительной неприятностьюпо сравнению с тем, какие проблемы могут создать для России на Крымском мостунаши украинские "доброжелатели". Официальному Киеву и прикормленнымим радикалам открывшийся больше месяца назад путепровод по-прежнему не даетспать спокойно. В Незалежной периодически раздаются призывы в пользу захватамоста или его уничтожения. И не факт, что рано или поздно звучащие с Украиныугрозы не воплотятся в реальность.Так, еще до открытия моста агрессивные намерения высказывалирадикалы из "Добровольческого движения ОУН" (запрещенная в Россииэкстремистская организация. – Прим. ред.). "Россия – как раковая опухоль.Ее надо удалять", – заявил глава движения Александр Коханивский ианонсировал проведение антироссийской акции на Крымском мосту в день его открытия.Однако церемония в итоге прошла штатно, никаких бесноватыхнационалистов на мосту не появилось.Своими не совсем здоровыми фантазиями делился и депутатВерховной рады Игорь Мосийчук. Дорогу через Керченский пролив он окрестил"вражеской инфраструктурой", посетовав, что она соединяет"оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора".На этом поток шизофреничного сознания украинскогопарламентария не закончился. Мосийчук заявил, что мог бы лично взорватьКрымский мост. Но выдвинул условие – сделает он это лишь в том случае, еслистанет министром обороны.Угрозами в адрес России разразились и на Западе. В колонке вавторитетном американском издании The Washington Examiner журналист Том Роганпризвал нанести удар с воздуха по путепроводу, а для пущей убедительности дажедал инструкцию, как лучше всего это сделать. По словам автора, точечныевоздушные удары сделают мост непригодным для использования.По мнению Рогана, такая атака позволит снизить количествожертв, но в то же время прервать сообщение между Крымом и Кубанью. Дажечастичное разрушение путепровода станет серьезным сигналом, что Киев несогласен с политикой Москвы в отношении полуострова, добавил журналист.В итоге разгорелся международный скандал, российский МИДвыступил с резким осуждением автора. Сам американский журналистответил, что нисколько не сожалеет о сказанном, и добавил, что получил поддержкуот украинской стороны. По его словам, он "замечательно поговорил" наэтот счет с главой МИД Незалежной Павлом Климкиным.Ничего удивительно в этом нет, ведь нанесение удара по мосту уже обсуждали в Киеве, причем не в каких-то маргинальных кругах, а насамом высоком уровне. По признанию бывшего заместителя начальника Генштабавооруженных сил страны Игоря Романенко, Украина могла бы использовать для этихцелей авиацию, а также ракетные установки наземного и морского базирования."Мост представляет собой стратегическую артерию, которая можетобеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а такжеспособствовать экономическому росту Крыма", – сказал генерал.Судя по заявлениям наших украинских "партнеров", атакже их западной "группы поддержки", Крымский мост так просто впокое не оставят. Для Киева он, очевидно, как кость в горле, ведь, связав полуостровс "большой землей", Россия серьезно укрепляет свои позиции в СеверномПричерноморье, лишая Незалежную даже призрачных шансов на возвращение региона.