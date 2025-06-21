Уничтожить опасное растение пытаются не только при помощи химических препаратов.
Токсичный корм
В середине прошлого века борщевик Сосновского активно стали внедрять в аграрный сектор как многообещающую кормовую культуру для крупного рогатого скота. Это растение было выбрано за его исключительную неприхотливость и способность быстро разрастаться даже в неблагоприятных условиях. Борщевик начал успешно осваивать в том числе земли Владимирской области. Однако со временем стало очевидно, что это «решение» несёт в себе смертельную угрозу: растение оказалось крайне токсичным и опасным для здоровья человека.
После признания серьёзности проблемы в 2015 году растение было официально внесено в реестр сорных культур. А начиная с 2019 года в регионе развернулась полномасштабная борьба с этим инвазивным видом.
– В регионе действует программа борьбы с борщевиком Сосновского. Ежегодно на эти цели выделяются деньги из областного бюджета. В этом году было принято решение выделить дополнительные средства –
с их учётом общее финансирование на сегодняшний день составляет 43 млн рублей. В рамках мониторинга все очаги борщевика фиксируются и заносятся в цифровую систему. Благодаря дополнительным средствам мы сможем избавиться от большего количества очагов опасного сорняка, – сообщила начальник отдела растениеводства, плодородия почвы и механизации областного Минсельхоза Оксана Фёдорова.
Деньги прежде всего идут на борьбу с борщевиком в населённых пунктах. Муниципалитеты заключают договоры подряда, средства им нужны на расходные материалы, на оплату труда сотрудников, которые обрабатывают очаги распространения борщевика, и, собственно, на сами препараты.
Химический удар
Существует несколько способов борьбы с опасным растением – химический и механический. К примеру, в этом году в Юрьев-Польском районе близ населённых пунктов обработка исключительно химическая, но безопасная: все пестициды входят в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению. Такая обработка проводится несколько раз в летний сезон на протяжении нескольких лет.
– Если не обрабатывать борщевик, то в следующем году он появится снова на этом месте – уже из семян. Обработку необходимо производить ежегодно в течение не менее пяти лет, чтобы истребить опасный сорняк, – пояснил ведущий агроном отдела защиты растений Владимирского филиала Россельхозцентра Дмитрий Зябликов.
По его словам, даже в один сезон в одном и том же очаге произрастания сорняка химическую обработку надо проводить дважды – до конца июня и ещё раз в августе, то есть до цветения и до образования семян.
Пшеница вместо борщевика
Ещё один способ – возвращение неиспользуемой земли в сельхозоборот. Аграрии говорят, что раньше напасть не была такой масштабной – с растением справлялись животные во время выпаса или выгула, а также земли постоянно обрабатывались, и сорняк не мог на них прижиться. В прошлом году первая комплексная обработка прошла на территории бывшего племзавода «Стародворский». До этого земля была заброшена восемь лет. Сейчас здесь растёт озимая пшеница.
– Важно подходить к проблеме системно и комплексно: мы обработали поле, а дорожники – придорожную территорию. Необходимо действовать сообща и на частных территориях, потому что добросовестные собственники у себя могут регулярно проводить обработку, но в ней не будет толка, если у соседей растёт борщевик. Он разбрасывает семена на большие расстояния, и в следующем году или многие годы спустя они могут дать свои плоды, – поделился гендиректор ООО «Стародворский» Сергей Трутнев.
Кстати, заросли борщевика ежегодно меняют свою локацию. Поэтому каждый обработанный участок находится под ежегодным контролем, чтобы оценить успех борьбы против опасного сорняка.