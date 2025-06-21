Уничтожить опасное растение пытаются не только при помощи химических препаратов.

Токсичный кормВ середине прошлого века борщевик Сосновского активно стали внедрять в аграрный сектор как многообещающую кормовую культуру для крупного рогатого скота. Это растение было выбрано за его исключительную неприхотливость и способность быстро разрастаться даже в неблагоприятных условиях. Борщевик начал успешно осваивать в том числе земли Владимирской области. Однако со временем стало очевидно, что это «решение» несёт в себе смертельную угрозу: растение оказалось крайне токсичным и опасным для здоровья человека.После признания серьёзности проблемы в 2015 году растение было официально внесено в реестр сорных культур. А начиная с 2019 года в регионе развернулась полномасштабная борьба с этим инвазивным видом.– В регионе действует программа борьбы с борщевиком Сосновского. Ежегодно на эти цели выделяются деньги из областного бюджета. В этом году было принято решение выделить дополнительные средства –с их учётом общее финансирование на сегодняшний день составляет 43 млн рублей. В рамках мониторинга все очаги борщевика фиксируются и заносятся в цифровую систему. Благодаря дополнительным средствам мы сможем избавиться от большего количества очагов опасного сорняка, – сообщила начальник отдела растениеводства, плодородия почвы и механизации областного Минсельхоза Оксана Фёдорова.Деньги прежде всего идут на борьбу с борщевиком в населённых пунктах. Муниципалитеты заключают договоры подряда, средства им нужны на расходные материалы, на оплату труда сотрудников, которые обрабатывают очаги распространения борщевика, и, собственно, на сами препараты.Химический ударСуществует несколько способов борьбы с опасным растением – химический и механический. К примеру, в этом году в Юрьев-Польском районе близ населённых пунктов обработка исключительно химическая, но безопасная: все пестициды входят в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению. Такая обработка проводится несколько раз в летний сезон на протяжении нескольких лет.– Если не обрабатывать борщевик, то в следующем году он появится снова на этом месте – уже из семян. Обработку необходимо производить ежегодно в течение не менее пяти лет, чтобы истребить опасный сорняк, – пояснил ведущий агроном отдела защиты растений Владимирского филиала Россельхозцентра Дмитрий Зяб­ликов.По его словам, даже в один сезон в одном и том же очаге произрастания сорняка химическую обработку надо проводить дважды – до конца июня и ещё раз в августе, то есть до цветения и до образования семян.Пшеница вместо борщевикаЕщё один способ – возвращение неиспользуемой земли в сельхозоборот. Аграрии говорят, что раньше напасть не была такой масштабной – с растением справлялись животные во время выпаса или выгула, а также земли постоянно обрабатывались, и сорняк не мог на них прижиться. В прошлом году первая комплексная обработка прошла на территории бывшего племзавода «Стародворский». До этого земля была заброшена восемь лет. Сейчас здесь растёт озимая пшеница.– Важно подходить к проблеме системно и комплексно: мы обработали поле, а дорожники – придорожную территорию. Необходимо действовать сообща и на частных территориях, потому что добросовестные собственники у себя могут регулярно проводить обработку, но в ней не будет толка, если у соседей растёт борщевик. Он разбрасывает семена на большие расстояния, и в следующем году или многие годы спустя они могут дать свои плоды, – поделился гендиректор ООО «Стародворский» Сергей Трутнев.Кстати, заросли борщевика ежегодно меняют свою локацию. Поэтому каждый обработанный участок находится под ежегодным контролем, чтобы оценить успех борьбы против опасного сорняка.